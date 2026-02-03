https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/ev-sahibi-ve-kiracilari-ilgilendiriyor-subat-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu-1103220767.html

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor: Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor: Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

Sputnik Türkiye

Şubat kira artış oranı 2026 için gözler TÜİK’e çevrildi. Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı... 03.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-03T10:06+0300

2026-02-03T10:06+0300

2026-02-03T10:10+0300

ekonomi̇

kira

kira artış oranı

kira zam oranı

zam

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

tüi̇k

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/02/1095853973_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0aed32b9b3978fbb375acff53ad4676e.jpg

2026 yılının ilk ayının geride kalmasıyla birlikte Şubat ayı kira artış oranı, ekonomi gündeminin en çok takip edilen başlıklarından biri oldu. Özellikle büyükşehirlerde artan barınma maliyetleri, hem kiracıları hem de ev sahiplerini yakından ilgilendiriyor.TÜİK ocak ayı enflasyon verilerini açıkladıTürkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Enflasyon, ocakta aylık bazda yüzde 4.84, yıllık bazda yüzde 30.65 oldu. 12 aylık ortalamalara göre yüzde 33.98 artış olarak gerçekleşti. Açıklanan verilerle birlikte, Şubat 2026 ev ve iş yeri kira zammı oranı da netleşmiş oldu. Kira sözleşmesi bu ay yenilenen kiracılar, belirlenen oran üzerinden zamlı ödeme yapacak.Ev ve iş yeri kira zammı ne kadar oldu?Ocak ayı enflasyon verilerinin ardından ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı yüzde 33.98 olarak öne çıktı. Buna göre, kontrat süresi şubat ayında dolan kiracılar, mevcut kira bedellerine bu oran üzerinden zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Konut ve iş yerleri için kira artışında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 33.98 oldu.Kira zam oranı nasıl hesaplanıyor?Konut kiralarında kira artış oranı, artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri, bu orana eşit ya da daha düşük bir oranda zam yapabiliyor.Örneğin, kira artışı ekim ayında yapılacaksa, TÜİK’in ilgili yılın eylül ayına ait TÜFE 12 aylık ortalama verisi dikkate alınıyor.İş yeri kiralarında ise zam oranı, sözleşmede yer alan hükümlere göre uygulanıyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endeksler esas alınmışsa, kira artışı yapılacak aydan bir önceki ayın ilgili endeks değişim oranı dikkate alınıyor.Mal sahibi, bu orana eşit ya da daha düşük bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin artış ekim ayında yapılacaksa, ilgili yılın eylül ayı endeks verileri baz alınıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/tuik-ocak-ayi-enflasyon-verilerini-duyurdu-1103220274.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şubat kira artış oranı 2026, şubat ayı kira zammı, kira artış oranı ne kadar, ev kira zammı 2026, iş yeri kira zammı 2026, tüik kira artış oranı, tüfe 12 aylık ortalama kira zammı, tefe tüfe kira zammı, kira zammı hesaplama, kira artışı nasıl hesaplanır, şubat ayı kira zammı yüzde kaç, konut kira artış oranı, işyeri kira artış oranı, kira sözleşmesi zam oranı, kira zammı son dakika