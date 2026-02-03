https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/nasadan-artemis-ii-karari-yillar-sonra-ilk-kez-yapilacak-olan-ay-gorevi-ertelendi-1103228854.html

NASA’dan Artemis II kararı: Yıllar sonra ilk kez yapılacak olan Ay görevi ertelendi

03.02.2026

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay’a dönüş programı kapsamında yürütülen Artemis II görevinin fırlatılışını teknik sorunlar nedeniyle erteledi. Kurum, sıvı hidrojen sızıntısı ve çeşitli sistem arızaları sebebiyle görevin en erken mart ayında yapılabileceğini açıkladı.NASA’nın internet sitesinden yayımlanan duyuruda, fırlatma öncesi testlerin tamamlandığı ancak kritik sorunların tespit edildiği bildirildi.Testlerde Sıvı Hidrojen Sızıntısı Tespit EdildiNASA açıklamasında, yapılan son testler sırasında sıvı hidrojen sızıntısı meydana geldiği ve bazı teknik aksaklıkların yaşandığı belirtildi. Yetkililer, bu durumun uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğunu vurguladı.Sorunların giderilmesi için kapsamlı teknik inceleme başlatıldığı kaydedildi.Şubat takvimi i̇ptal edildi, hedef Mart ayıYaşanan aksaklıklar nedeniyle şubat ayı için planlanan fırlatma takvimi iptal edildi. NASA, gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından görevin en erken mart ayında gerçekleştirilmesini hedefliyor.Yetkililer, mürettebatın güvenliğinin öncelikli olduğunu ve takvimin bu doğrultuda belirlendiğini ifade etti.Artemis Programı ile Ay’a dönüş hedefiNASA’nın Ay’a dönüş projesi olan Artemis Programı, insanlı uzay uçuşlarını yeniden Ay’a taşımayı amaçlıyor. Programın ilk aşaması olan Artemis I, Orion kapsülünün Ay yörüngesindeki test uçuşunun ardından Aralık 2022’de tamamlanmıştı.Artemis II görevi ise Orion uzay aracının ilk mürettebatlı uçuşu olacak ve astronotlar Ay’a iniş yapmadan Dünya’ya geri dönecek.Önceki ertelemeler dikkat çekmiştiArtemis II misyonu, daha önce güvenlik endişeleri, astronot giysileri ve iniş sistemleriyle ilgili sorunlar nedeniyle 2025’in sonlarına ertelenmişti. Daha sonra görev tarihi 2026 sonrasına kaydırılmıştı.NASA ayrıca, 2026’da planlanan Artemis III Ay inişinin de 2027’ye ertelendiğini açıklamıştı.SpaceX ile 2.9 milyar dolarlık anlaşmaNASA, insanlı iniş sistemi geliştirilmesi kapsamında 2021 yılında SpaceX ile 2,9 milyar dolarlık bir sözleşme imzalamıştı. Bu anlaşma, Ay’a insanlı iniş hedefinin temel unsurlarından biri olarak görülüyor.Uzmanlara göre, Artemis programındaki gecikmeler, ABD’nin Ay ve derin uzay hedeflerini doğrudan etkileyebilir.

