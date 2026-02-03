Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/arastirma-ortaya-koydu-kanser-tedavisinin-1500ten-once-uygulanmasi-yasam-suresini-uzatabilir-1103227146.html
Araştırma ortaya koydu: Kanser tedavisinin 15.00’ten önce uygulanması yaşam süresini uzatabilir
Araştırma ortaya koydu: Kanser tedavisinin 15.00’ten önce uygulanması yaşam süresini uzatabilir
Sputnik Türkiye
Yeni bir bilimsel çalışmaya göre, akciğer kanseri hastalarında immünoterapinin saat 15.00’ten önce uygulanması, yaşam süresini önemli ölçüde artırabiliyor. 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T13:37+0300
2026-02-03T13:37+0300
sağlik
kanser
kanser tedavisi
araştırma
sağlık
yaşam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/08/1054527363_0:1:861:485_1920x0_80_0_0_c293c7f9a7b94ec9ed26268a1db2294c.jpg
Bilim insanları, kanser tedavisinin günün erken saatlerinde uygulanmasının hastaların yaşam süresini uzatabileceğini ortaya koydu. Yeni bir araştırmaya göre, özellikle akciğer kanseri hastalarında saat 15.00’ten önce uygulanan immünoterapi, tedavinin etkinliğini önemli ölçüde artırıyor.Fransa'daki Paris-Saclay Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, tedavi zamanlamasının hasta sonuçları üzerindeki etkisini incelendi. Araştırmada, vücudun biyolojik saati olarak bilinen sirkadiyen ritmin, bağışıklık sistemi üzerinde belirleyici rol oynadığına dikkat çekildi.Erken saatte görülen tedavinin daha etkili olduğu ortaya çıktıÇalışmaya katılan 210 hastanın yarısı tedavilerini saat 15.00'ten önce alırken, diğer yarısı günün ilerleyen saatlerinde tedavi gördü ve bu döngü ilk dört tedavide sürdürüldü. Araştırmacılar, hastaları ortalama 29 ay boyunca takip etti. Buna göre, tedaviyi erken saatlerde alan hastalar ortalama 28 ay yaşarken, geç saatlerde tedavi gören hastaların ortalama yaşam süresi 17 ayda kaldı.İki kat artış görüldüÇalışmanın yürütücüsü Francis Lévi, sonuçların son derece çarpıcı olduğunu belirterek, “Yaşam süresinde neredeyse iki kat artış söz konusu” dedi. Warwick Üniversitesi’nden Prof. Pasquale Innominato ise çalışmanın, tedavi zamanlaması ile sonuçlar arasındaki nedensel ilişkiyi güçlü biçimde ortaya koyduğunu vurguladı.Bağışıklık hücreleri sabah saatlerinde daha aktifUzmanlara göre, immünoterapinin hedef aldığı T hücreleri, sabah saatlerinde tümör çevresinde daha yoğun bulunuyor. Gün ilerledikçe bu hücreler dolaşım sistemine karışıyor. Bu nedenle erken saatlerde verilen ilaçlar, tümöre daha etkili şekilde etki edebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/bilim-insanlarindan-siki-denetim-cagrisi-asiri-islenmis-gidalar-sigara-gibi-bagimlilik-yapiyor-1103223047.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/08/1054527363_107:0:754:485_1920x0_80_0_0_150f79d2fa6bced96ad07b8de79f5154.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kanser, kanser tedavisi, araştırma, sağlık, yaşam
kanser, kanser tedavisi, araştırma, sağlık, yaşam

Araştırma ortaya koydu: Kanser tedavisinin 15.00’ten önce uygulanması yaşam süresini uzatabilir

13:37 03.02.2026
© AAProf. Kutlu: Türkiye’de akciğer kanseri oranı dünya ortalamasının üzerinde
Prof. Kutlu: Türkiye’de akciğer kanseri oranı dünya ortalamasının üzerinde - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
© AA
Abone ol
Yeni bir bilimsel çalışmaya göre, akciğer kanseri hastalarında immünoterapinin saat 15.00’ten önce uygulanması, yaşam süresini önemli ölçüde artırabiliyor.
Bilim insanları, kanser tedavisinin günün erken saatlerinde uygulanmasının hastaların yaşam süresini uzatabileceğini ortaya koydu. Yeni bir araştırmaya göre, özellikle akciğer kanseri hastalarında saat 15.00’ten önce uygulanan immünoterapi, tedavinin etkinliğini önemli ölçüde artırıyor.
Fransa'daki Paris-Saclay Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, tedavi zamanlamasının hasta sonuçları üzerindeki etkisini incelendi. Araştırmada, vücudun biyolojik saati olarak bilinen sirkadiyen ritmin, bağışıklık sistemi üzerinde belirleyici rol oynadığına dikkat çekildi.

Erken saatte görülen tedavinin daha etkili olduğu ortaya çıktı

Çalışmaya katılan 210 hastanın yarısı tedavilerini saat 15.00'ten önce alırken, diğer yarısı günün ilerleyen saatlerinde tedavi gördü ve bu döngü ilk dört tedavide sürdürüldü.
Araştırmacılar, hastaları ortalama 29 ay boyunca takip etti. Buna göre, tedaviyi erken saatlerde alan hastalar ortalama 28 ay yaşarken, geç saatlerde tedavi gören hastaların ortalama yaşam süresi 17 ayda kaldı.

İki kat artış görüldü

Çalışmanın yürütücüsü Francis Lévi, sonuçların son derece çarpıcı olduğunu belirterek, “Yaşam süresinde neredeyse iki kat artış söz konusu” dedi. Warwick Üniversitesi’nden Prof. Pasquale Innominato ise çalışmanın, tedavi zamanlaması ile sonuçlar arasındaki nedensel ilişkiyi güçlü biçimde ortaya koyduğunu vurguladı.

Bağışıklık hücreleri sabah saatlerinde daha aktif

Uzmanlara göre, immünoterapinin hedef aldığı T hücreleri, sabah saatlerinde tümör çevresinde daha yoğun bulunuyor. Gün ilerledikçe bu hücreler dolaşım sistemine karışıyor. Bu nedenle erken saatlerde verilen ilaçlar, tümöre daha etkili şekilde etki edebiliyor.
Ultra İşlenmiş Gıdalar (Temsili Görsel) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
SAĞLIK
Bilim insanları uyardı: 'Aşırı işlenmiş gıdalar sigara gibi bağımlılık yapıyor'
10:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала