https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/arastirma-ortaya-koydu-kanser-tedavisinin-1500ten-once-uygulanmasi-yasam-suresini-uzatabilir-1103227146.html

Araştırma ortaya koydu: Kanser tedavisinin 15.00’ten önce uygulanması yaşam süresini uzatabilir

Araştırma ortaya koydu: Kanser tedavisinin 15.00’ten önce uygulanması yaşam süresini uzatabilir

Sputnik Türkiye

Yeni bir bilimsel çalışmaya göre, akciğer kanseri hastalarında immünoterapinin saat 15.00’ten önce uygulanması, yaşam süresini önemli ölçüde artırabiliyor. 03.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-03T13:37+0300

2026-02-03T13:37+0300

2026-02-03T13:37+0300

sağlik

kanser

kanser tedavisi

araştırma

sağlık

yaşam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/08/1054527363_0:1:861:485_1920x0_80_0_0_c293c7f9a7b94ec9ed26268a1db2294c.jpg

Bilim insanları, kanser tedavisinin günün erken saatlerinde uygulanmasının hastaların yaşam süresini uzatabileceğini ortaya koydu. Yeni bir araştırmaya göre, özellikle akciğer kanseri hastalarında saat 15.00’ten önce uygulanan immünoterapi, tedavinin etkinliğini önemli ölçüde artırıyor.Fransa'daki Paris-Saclay Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, tedavi zamanlamasının hasta sonuçları üzerindeki etkisini incelendi. Araştırmada, vücudun biyolojik saati olarak bilinen sirkadiyen ritmin, bağışıklık sistemi üzerinde belirleyici rol oynadığına dikkat çekildi.Erken saatte görülen tedavinin daha etkili olduğu ortaya çıktıÇalışmaya katılan 210 hastanın yarısı tedavilerini saat 15.00'ten önce alırken, diğer yarısı günün ilerleyen saatlerinde tedavi gördü ve bu döngü ilk dört tedavide sürdürüldü. Araştırmacılar, hastaları ortalama 29 ay boyunca takip etti. Buna göre, tedaviyi erken saatlerde alan hastalar ortalama 28 ay yaşarken, geç saatlerde tedavi gören hastaların ortalama yaşam süresi 17 ayda kaldı.İki kat artış görüldüÇalışmanın yürütücüsü Francis Lévi, sonuçların son derece çarpıcı olduğunu belirterek, “Yaşam süresinde neredeyse iki kat artış söz konusu” dedi. Warwick Üniversitesi’nden Prof. Pasquale Innominato ise çalışmanın, tedavi zamanlaması ile sonuçlar arasındaki nedensel ilişkiyi güçlü biçimde ortaya koyduğunu vurguladı.Bağışıklık hücreleri sabah saatlerinde daha aktifUzmanlara göre, immünoterapinin hedef aldığı T hücreleri, sabah saatlerinde tümör çevresinde daha yoğun bulunuyor. Gün ilerledikçe bu hücreler dolaşım sistemine karışıyor. Bu nedenle erken saatlerde verilen ilaçlar, tümöre daha etkili şekilde etki edebiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/bilim-insanlarindan-siki-denetim-cagrisi-asiri-islenmis-gidalar-sigara-gibi-bagimlilik-yapiyor-1103223047.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kanser, kanser tedavisi, araştırma, sağlık, yaşam