https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/arastirma-ortaya-koydu-kanser-tedavisinin-1500ten-once-uygulanmasi-yasam-suresini-uzatabilir-1103227146.html
Araştırma ortaya koydu: Kanser tedavisinin 15.00’ten önce uygulanması yaşam süresini uzatabilir
Araştırma ortaya koydu: Kanser tedavisinin 15.00’ten önce uygulanması yaşam süresini uzatabilir
Sputnik Türkiye
Yeni bir bilimsel çalışmaya göre, akciğer kanseri hastalarında immünoterapinin saat 15.00’ten önce uygulanması, yaşam süresini önemli ölçüde artırabiliyor. 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T13:37+0300
2026-02-03T13:37+0300
2026-02-03T13:37+0300
sağlik
kanser
kanser tedavisi
araştırma
sağlık
yaşam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/08/1054527363_0:1:861:485_1920x0_80_0_0_c293c7f9a7b94ec9ed26268a1db2294c.jpg
Bilim insanları, kanser tedavisinin günün erken saatlerinde uygulanmasının hastaların yaşam süresini uzatabileceğini ortaya koydu. Yeni bir araştırmaya göre, özellikle akciğer kanseri hastalarında saat 15.00’ten önce uygulanan immünoterapi, tedavinin etkinliğini önemli ölçüde artırıyor.Fransa'daki Paris-Saclay Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, tedavi zamanlamasının hasta sonuçları üzerindeki etkisini incelendi. Araştırmada, vücudun biyolojik saati olarak bilinen sirkadiyen ritmin, bağışıklık sistemi üzerinde belirleyici rol oynadığına dikkat çekildi.Erken saatte görülen tedavinin daha etkili olduğu ortaya çıktıÇalışmaya katılan 210 hastanın yarısı tedavilerini saat 15.00'ten önce alırken, diğer yarısı günün ilerleyen saatlerinde tedavi gördü ve bu döngü ilk dört tedavide sürdürüldü. Araştırmacılar, hastaları ortalama 29 ay boyunca takip etti. Buna göre, tedaviyi erken saatlerde alan hastalar ortalama 28 ay yaşarken, geç saatlerde tedavi gören hastaların ortalama yaşam süresi 17 ayda kaldı.İki kat artış görüldüÇalışmanın yürütücüsü Francis Lévi, sonuçların son derece çarpıcı olduğunu belirterek, “Yaşam süresinde neredeyse iki kat artış söz konusu” dedi. Warwick Üniversitesi’nden Prof. Pasquale Innominato ise çalışmanın, tedavi zamanlaması ile sonuçlar arasındaki nedensel ilişkiyi güçlü biçimde ortaya koyduğunu vurguladı.Bağışıklık hücreleri sabah saatlerinde daha aktifUzmanlara göre, immünoterapinin hedef aldığı T hücreleri, sabah saatlerinde tümör çevresinde daha yoğun bulunuyor. Gün ilerledikçe bu hücreler dolaşım sistemine karışıyor. Bu nedenle erken saatlerde verilen ilaçlar, tümöre daha etkili şekilde etki edebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/bilim-insanlarindan-siki-denetim-cagrisi-asiri-islenmis-gidalar-sigara-gibi-bagimlilik-yapiyor-1103223047.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/08/1054527363_107:0:754:485_1920x0_80_0_0_150f79d2fa6bced96ad07b8de79f5154.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kanser, kanser tedavisi, araştırma, sağlık, yaşam
kanser, kanser tedavisi, araştırma, sağlık, yaşam
Araştırma ortaya koydu: Kanser tedavisinin 15.00’ten önce uygulanması yaşam süresini uzatabilir
Yeni bir bilimsel çalışmaya göre, akciğer kanseri hastalarında immünoterapinin saat 15.00’ten önce uygulanması, yaşam süresini önemli ölçüde artırabiliyor.
Bilim insanları, kanser tedavisinin günün erken saatlerinde uygulanmasının hastaların yaşam süresini uzatabileceğini ortaya koydu. Yeni bir araştırmaya göre, özellikle akciğer kanseri hastalarında saat 15.00’ten önce uygulanan immünoterapi, tedavinin etkinliğini önemli ölçüde artırıyor.
Fransa'daki Paris-Saclay Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, tedavi zamanlamasının hasta sonuçları üzerindeki etkisini incelendi. Araştırmada, vücudun biyolojik saati olarak bilinen sirkadiyen ritmin, bağışıklık sistemi üzerinde belirleyici rol oynadığına dikkat çekildi.
Erken saatte görülen tedavinin daha etkili olduğu ortaya çıktı
Çalışmaya katılan 210 hastanın yarısı tedavilerini saat 15.00'ten önce alırken, diğer yarısı günün ilerleyen saatlerinde tedavi gördü ve bu döngü ilk dört tedavide sürdürüldü.
Araştırmacılar, hastaları ortalama 29 ay boyunca takip etti. Buna göre, tedaviyi erken saatlerde alan hastalar ortalama 28 ay yaşarken, geç saatlerde tedavi gören hastaların ortalama yaşam süresi 17 ayda kaldı.
Çalışmanın yürütücüsü Francis Lévi, sonuçların son derece çarpıcı olduğunu belirterek, “Yaşam süresinde neredeyse iki kat artış söz konusu” dedi. Warwick Üniversitesi’nden Prof. Pasquale Innominato ise çalışmanın, tedavi zamanlaması ile sonuçlar arasındaki nedensel ilişkiyi güçlü biçimde ortaya koyduğunu vurguladı.
Bağışıklık hücreleri sabah saatlerinde daha aktif
Uzmanlara göre, immünoterapinin hedef aldığı T hücreleri, sabah saatlerinde tümör çevresinde daha yoğun bulunuyor. Gün ilerledikçe bu hücreler dolaşım sistemine karışıyor. Bu nedenle erken saatlerde verilen ilaçlar, tümöre daha etkili şekilde etki edebiliyor.