Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın ilk ziyaretini Suudi Arabistan'a yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk ziyaretini Orta Doğu'ya yapıyor. Önce Suudi Arabistan ardından Mısır'da temaslarda bulunacak. Erdoğan'ın... 03.02.2026, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TUR" uçağıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerinde, bölgedeki sıcak gelişmelerin yanı sıra ekonomik iş birliği imkanları da değerlendirilecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad ziyaretinin ardından 4 Şubat'ta Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek.Erdoğan, Sisi ile görüşecekCumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin detayları İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı.Erdoğan; Riyad'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kahire'de mevkidaşı Abdülfettah es-Sisi ile görüşecek.Görüşmelerde, Gazze Barış Kurulu'nun çalışmaları masaya yatırılacak. İnsani yardımların ulaştırılması ve yeniden inşa süreci ele alınacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi’nin davetine icabetle, Kahire’de Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi ikinci toplantısına Sisi ile birlikte eşbaşkanlık edecek.Erdoğan'ın ayrıca, Türkiye-Mısır İş Forumu’na da iştirak etmesi planlanıyor.Washington-Tahran gerilimi de ele alınacakGörüşmelerde, Washington ile Tahran hattındaki gerginlik gündemde olacak. Tansiyonu azaltacak seçenekler değerlendirilecek. Suriye'deki son tabloya da değinilecek. Bölgedeki istikrarı koruyacak gelişmeler ele alınacak.Riyad ve Kahire temaslarında, ekonomik iş birliğinin artırılması da konuşulacak. Özellikle savunma sanayi alanındaki yeni ortaklıklar değerlendirilecek.Erdoğan'ın ilk durağı olan Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki yakın ilişkiler, ticarete de yansıyor. İki ülkenin ticaret hacmi 2024'te yaklaşık 8 milyar dolar seviyesinde seyretti. Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı geçen yıl 3 milyar 149,6 milyon dolara yükseldi.

