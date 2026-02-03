Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Hamaney'in danışmanı: Savaştan kaçınma umudu var
Hamaney'in danışmanı: Savaştan kaçınma umudu var
İranlı üst düzey yetkili Şamhani, ABD'den müzakere teklifleri almaya devam ettiklerini belirtti. 03.02.2026, Sputnik Türkiye
İran'ın dini lideri Hamaney’in danışmanı Ali Şamhani, Al Mayadeen televizyonuna verdiği röportajda, ABD’den aldıkları diyalog teklifleri bağlamında, savaştan kaçınma umudunun devam ettiğini kaydetti.Şamhani, “ABD, İran’a teklifler gönderiyor. Eğer bu öneriler tehdit ve kibirden arındırılmış, makul koşullar içerirse, bir felaketin önüne geçilmesi umudu var” ifadesini kullandı.Bu meselelerin ön aşamada olduğunu söyleyen Şamhani, “Bu hedefe ulaşmak ve savaşı önlemek mümkün” diye kaydetti.Daha önce İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın, bölgedeki dost hükümetlerin talepleri doğrultusunda, ABD'nin müzakere teklifi için İran Dışişleri Bakanlığı’na müzakereleri yürütme talimatını verdiğini duyurmuştu.ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere 6 Şubat Cuma günü İstanbul'da bir araya geleceği belirtilmişti.
Hamaney'in danışmanı: Savaştan kaçınma umudu var

11:14 03.02.2026 (güncellendi: 11:15 03.02.2026)
Abone ol
İranlı üst düzey yetkili Şamhani, ABD'den müzakere teklifleri almaya devam ettiklerini belirtti.
İran'ın dini lideri Hamaney’in danışmanı Ali Şamhani, Al Mayadeen televizyonuna verdiği röportajda, ABD’den aldıkları diyalog teklifleri bağlamında, savaştan kaçınma umudunun devam ettiğini kaydetti.
Şamhani, “ABD, İran’a teklifler gönderiyor. Eğer bu öneriler tehdit ve kibirden arındırılmış, makul koşullar içerirse, bir felaketin önüne geçilmesi umudu var” ifadesini kullandı.
Bu meselelerin ön aşamada olduğunu söyleyen Şamhani, “Bu hedefe ulaşmak ve savaşı önlemek mümkün” diye kaydetti.
Daha önce İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın, bölgedeki dost hükümetlerin talepleri doğrultusunda, ABD'nin müzakere teklifi için İran Dışişleri Bakanlığı’na müzakereleri yürütme talimatını verdiğini duyurmuştu.
ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere 6 Şubat Cuma günü İstanbul'da bir araya geleceği belirtilmişti.
