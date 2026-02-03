https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/hamaneyin-danismani-savastan-kacinma-umudu-var-1103223318.html

Hamaney'in danışmanı: Savaştan kaçınma umudu var

Hamaney'in danışmanı: Savaştan kaçınma umudu var

Sputnik Türkiye

İranlı üst düzey yetkili Şamhani, ABD'den müzakere teklifleri almaya devam ettiklerini belirtti. 03.02.2026

İran'ın dini lideri Hamaney’in danışmanı Ali Şamhani, Al Mayadeen televizyonuna verdiği röportajda, ABD’den aldıkları diyalog teklifleri bağlamında, savaştan kaçınma umudunun devam ettiğini kaydetti.Şamhani, “ABD, İran’a teklifler gönderiyor. Eğer bu öneriler tehdit ve kibirden arındırılmış, makul koşullar içerirse, bir felaketin önüne geçilmesi umudu var” ifadesini kullandı.Bu meselelerin ön aşamada olduğunu söyleyen Şamhani, “Bu hedefe ulaşmak ve savaşı önlemek mümkün” diye kaydetti.Daha önce İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın, bölgedeki dost hükümetlerin talepleri doğrultusunda, ABD'nin müzakere teklifi için İran Dışişleri Bakanlığı’na müzakereleri yürütme talimatını verdiğini duyurmuştu.ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere 6 Şubat Cuma günü İstanbul'da bir araya geleceği belirtilmişti.

