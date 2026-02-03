https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/rusya-abdnin-irana-yonelik-onerileri-ultimatom-niteliginde-1103222746.html

Rusya: ABD'nin İran'a yönelik önerileri ültimatom niteliğinde

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD’nin İran'a bir anlaşmaya varılabileceğine dair sinyaller gönderdiğini, ancak önerenlerinin ültimatom niteliğinde... 03.02.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/13/1052897431_0:0:3055:1719_1920x0_80_0_0_f12b81d3190236ad3460de7e57e4381c.jpg

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, bugünkü basın toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.ABD ve İran arasındaki gerilimi değerlendiren Rus diplomat, “Trump yönetimi, Tahran'a bir anlaşmaya varılabileceğine dair sinyaller gönderiyor. Ancak hangi temel ve hangi koşullar altında, bu başka mesele. Bana göre önerilen şey, Tahran'a yönelik bir ültimatom niteliğinde” ifadesini kullandı.‘START cevabı için ABD'ye diplomatik nota göndermeyeceğiz’Ryabkov, ABD’nin henüz Rusya'nın Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’na (Yeni START) ilişkin girişimine bir yanıt vermemesi yönündeki bir soru üzerine, ülkesinin bu konuda gereken her şeyi çok önceden yaptığını kaydederek de şunu dedi:Rusya’nın, silahlanma alanında hiçbir kısıtlamanın olmayacağı yeni bir gerçekliğe hazır olduğunu kaydeden Bakan Yardımcısı şunu kaydetti:'ABD, Rusya’ya yönelik yaklaşımını değiştirmeli'Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, stratejik istikrar konusunda diyaloğa yeniden başlamadan önce, ABD'nin Rusya ile ilişkileri iyileştirmesi gerektiğine dikkat çekti.Stratejik istikrar konusunda, ABD ile esaslı bir diyaloğa yeniden başlamak için şu anda hiçbir ön koşulun bulunmadığına inandıklarını söyleyen Ryabkov, sözlerini şöyle sürdürdü:'Savaş partisinin başında Fransa ve İngiltere duruyor'Fransa ve İngiltere’nin açıkça Rus karşıtı bir politika uyguladığını dile getiren Rus diplomat, şunu ekledi:

