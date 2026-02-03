Rusya: ABD'nin İran'a yönelik önerileri ültimatom niteliğinde
10:49 03.02.2026 (güncellendi: 10:51 03.02.2026)
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD’nin İran'a bir anlaşmaya varılabileceğine dair sinyaller gönderdiğini, ancak önerenlerinin ültimatom niteliğinde olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, bugünkü basın toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
ABD ve İran arasındaki gerilimi değerlendiren Rus diplomat, “Trump yönetimi, Tahran'a bir anlaşmaya varılabileceğine dair sinyaller gönderiyor. Ancak hangi temel ve hangi koşullar altında, bu başka mesele. Bana göre önerilen şey, Tahran'a yönelik bir ültimatom niteliğinde” ifadesini kullandı.
‘START cevabı için ABD'ye diplomatik nota göndermeyeceğiz’
Ryabkov, ABD’nin henüz Rusya'nın Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’na (Yeni START) ilişkin girişimine bir yanıt vermemesi yönündeki bir soru üzerine, ülkesinin bu konuda gereken her şeyi çok önceden yaptığını kaydederek de şunu dedi:
Her şeyi değerlendirmek için bolca zamanları oldu. Cevap vermemek de bir cevap. Elimizdekilerle hareket edeceğiz. Hem siyasi hem de maddi yaklaşımımızı, güvenliğimizi sağlamaya odaklanarak şekillendireceğiz, ne daha fazlası ne de daha azı.
Rusya’nın, silahlanma alanında hiçbir kısıtlamanın olmayacağı yeni bir gerçekliğe hazır olduğunu kaydeden Bakan Yardımcısı şunu kaydetti:
Bunun olacağını tahmin ediyorduk. Beklenmedik bir şey yok ve durumu abartmak için bir neden görmüyoruz. Ancak gerçek şu ki, önceki tasarımın dengeleyici unsurlarını kaybediyoruz.
Anlaşmanın süresi 5 Şubat'ta sona eriyor. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu tarihten sonra bir yıl daha Yeni START kısıtlamalarına uymaya istekli olduklarını açıklamıştı. Putin, bu adımların ancak ABD'nin karşılık vermesi durumunda etkili olacağını belirtmişti.
'ABD, Rusya’ya yönelik yaklaşımını değiştirmeli'
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, stratejik istikrar konusunda diyaloğa yeniden başlamadan önce, ABD'nin Rusya ile ilişkileri iyileştirmesi gerektiğine dikkat çekti.
Stratejik istikrar konusunda, ABD ile esaslı bir diyaloğa yeniden başlamak için şu anda hiçbir ön koşulun bulunmadığına inandıklarını söyleyen Ryabkov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Washington ile stratejik istikrar konusunda diyaloğa nasıl, ne zaman ve hangi formatta yeniden başlayabileceğimiz sorusunun önem kazanması için, ABD'nin bizimle olan ilişkilerine yaklaşımında kapsamlı ve olumlu değişimlere ihtiyaç var.
'Savaş partisinin başında Fransa ve İngiltere duruyor'
Fransa ve İngiltere’nin açıkça Rus karşıtı bir politika uyguladığını dile getiren Rus diplomat, şunu ekledi:
Her iki ülke Batı, Orta ve kısmen Doğu Avrupa'da havayı belirleyen savaş yanlısı partinin başında yer alıyor. Her ikisi de nükleer alanda yeteneklerini geliştirme fikrine takıntılı. Ancak sadece nükleer alanda değil, stratejik istikrarı doğrudan etkileyen diğer alanlarda da, kendi deyimleriyle Avrupa'nın stratejik özerkliğini güçlendirecek şekilde yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyorlar.