Pezeşkiyan: 'Dışişleri Bakanıma, müzakereleri yürütmesi talimatını verdim'
Pezeşkiyan: 'Dışişleri Bakanıma, müzakereleri yürütmesi talimatını verdim'
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamasında 'Bölgedeki dost hükümetlerin talepleri doğrultusunda ABD'nin müzakere teklifi...
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Pezeşkiyan: 'Dışişleri Bakanıma, müzakereleri yürütmesi talimatını verdim'

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamasında 'Bölgedeki dost hükümetlerin talepleri doğrultusunda ABD'nin müzakere teklifi için Dışişleri Bakanıma müzakereleri yürütmesi talimatını' verdiğini duyurdu.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bölgedeki dost hükümetlerden, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın müzakereler önerisine yanıt verilmesi yönündeki talepler ışığında: Uygun bir ortamın mevcut olması şartıyla tehditlerden ve makul olmayan beklentilerden uzak izzet, basiret ve maslahat ilkeleri doğrultusunda adil ve hakkaniyetli müzakereler yürütmesi için Dışişleri Bakanıma talimat verdim. Bu müzakereler, ulusal çıkarlarımız çerçevesinde yürütülecektir."
Amerikan basını: ABD-İran nükleer görüşmeleri, cuma günü İstanbul’da planlanıyor
