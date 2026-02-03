Pezeşkiyan: 'Dışişleri Bakanıma, müzakereleri yürütmesi talimatını verdim'

"Bölgedeki dost hükümetlerden, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın müzakereler önerisine yanıt verilmesi yönündeki talepler ışığında: Uygun bir ortamın mevcut olması şartıyla tehditlerden ve makul olmayan beklentilerden uzak izzet, basiret ve maslahat ilkeleri doğrultusunda adil ve hakkaniyetli müzakereler yürütmesi için Dışişleri Bakanıma talimat verdim. Bu müzakereler, ulusal çıkarlarımız çerçevesinde yürütülecektir."