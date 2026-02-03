https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/tuik-ocak-ayi-enflasyon-verilerini-duyurdu-1103220274.html
TÜİK ocak ayı enflasyon verilerini duyurdu
TÜİK ocak ayı enflasyon verilerini duyurdu
Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 30,65 arttı, aylık yüzde 4,84 arttı. 03.02.2026, Sputnik Türkiye
10:01 03.02.2026 (güncellendi: 10:05 03.02.2026)
Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 30,65 arttı, aylık yüzde 4,84 arttı.
Milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiren fiyat gelişmelerine rehber olan enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 30.65 arttı, aylık yüzde 4.84 arttı.
Ocak ve Şubat aylarında her zaman yüksek gelen enflasyona ilişkin beklentiler bu yıl da yüksek gerçekleşti. Ekonomistler yüzde 3,60 ile yüzde 4,96 aralığında Ocak ayı enflasyonu bekliyordu.
Aralık ayı enflasyonu ne gelmişti?
Türkiye İstatistik Kurumu'na göre enflasyon, Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0.89 artarken yıllık bazda yüzde 30.89 olmuştu. Bu oranla emeklilerin 6 aylık enflasyon farkı ile memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı netleşmişti.
TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 31,69 arttı
En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %31,69 artış, ulaştırmada %29,39 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %45,36 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 7,82, ulaştırmada 4,64 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,74 yüzde puan oldu.
TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık yüzde 6,59 arttı
En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %6,59 artış, ulaştırmada %5,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %4,43 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 1,61, ulaştırmada 0,88 ve konutta 0,51 yüzde puan oldu.