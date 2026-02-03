Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/tuik-ocak-ayi-enflasyon-verilerini-duyurdu-1103220274.html
TÜİK ocak ayı enflasyon verilerini duyurdu
TÜİK ocak ayı enflasyon verilerini duyurdu
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 30,65 arttı, aylık yüzde 4,84 arttı. 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T10:01+0300
2026-02-03T10:05+0300
ekonomi̇
enflasyon
enflasyon farkı
enflasyon oranı
enflasyon rakamı
enflasyon rakamları
son dakika enflasyon
tüi̇k
ekonomi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099872149_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_23405c2eb982ea73e00b6c4f027ac699.png
Milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiren fiyat gelişmelerine rehber olan enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı.Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 30.65 arttı, aylık yüzde 4.84 arttı.Beklentiler ne yöndeydi?Ocak ve Şubat aylarında her zaman yüksek gelen enflasyona ilişkin beklentiler bu yıl da yüksek gerçekleşti. Ekonomistler yüzde 3,60 ile yüzde 4,96 aralığında Ocak ayı enflasyonu bekliyordu.Aralık ayı enflasyonu ne gelmişti?Türkiye İstatistik Kurumu'na göre enflasyon, Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0.89 artarken yıllık bazda yüzde 30.89 olmuştu. Bu oranla emeklilerin 6 aylık enflasyon farkı ile memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı netleşmişti.TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 31,69 arttıEn yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %31,69 artış, ulaştırmada %29,39 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %45,36 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 7,82, ulaştırmada 4,64 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,74 yüzde puan oldu.TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık yüzde 6,59 arttıEn yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %6,59 artış, ulaştırmada %5,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %4,43 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 1,61, ulaştırmada 0,88 ve konutta 0,51 yüzde puan oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/enflasyon-farkina-gore-2026-memur-ve-emekli-zammi-ne-kadar-olacak-1101496897.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099872149_13:0:1378:1024_1920x0_80_0_0_799e78983aa39e75b1d2a3ea2d39b154.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
enflasyon, ocak ayı enflasyon, ocak ayı enflasyonu, enflasyon beklenti, tüik enflasyon, enflasyon son dakika, enflasyon açıklandı mı,
enflasyon, ocak ayı enflasyon, ocak ayı enflasyonu, enflasyon beklenti, tüik enflasyon, enflasyon son dakika, enflasyon açıklandı mı,

TÜİK ocak ayı enflasyon verilerini duyurdu

10:01 03.02.2026 (güncellendi: 10:05 03.02.2026)
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturmutfak ekonomisi, enflasyon, ekonomi
mutfak ekonomisi, enflasyon, ekonomi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 30,65 arttı, aylık yüzde 4,84 arttı.
Milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiren fiyat gelişmelerine rehber olan enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 30.65 arttı, aylık yüzde 4.84 arttı.

Beklentiler ne yöndeydi?

Ocak ve Şubat aylarında her zaman yüksek gelen enflasyona ilişkin beklentiler bu yıl da yüksek gerçekleşti. Ekonomistler yüzde 3,60 ile yüzde 4,96 aralığında Ocak ayı enflasyonu bekliyordu.

Aralık ayı enflasyonu ne gelmişti?

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre enflasyon, Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0.89 artarken yıllık bazda yüzde 30.89 olmuştu. Bu oranla emeklilerin 6 aylık enflasyon farkı ile memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı netleşmişti.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
EKONOMİ
2026 memur ve emekli zammı için kritik veri belli oldu: 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?
3 Aralık 2025, 10:13

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 31,69 arttı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %31,69 artış, ulaştırmada %29,39 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %45,36 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 7,82, ulaştırmada 4,64 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,74 yüzde puan oldu.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık yüzde 6,59 arttı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %6,59 artış, ulaştırmada %5,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %4,43 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 1,61, ulaştırmada 0,88 ve konutta 0,51 yüzde puan oldu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала