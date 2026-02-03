https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/dmitriyev-gates-kovid-19-pandemisinden-once-asi-pazarini-tekellestirmeye-calisti-1103235089.html
Dmitriyev: Gates, Kovid-19 pandemisinden önce aşı pazarını tekelleştirmeye çalıştı
Dmitriyev: Gates, Kovid-19 pandemisinden önce aşı pazarını tekelleştirmeye çalıştı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı'nın Özel Temsilcisi Dmitriyev, Microsoft'un kurucusu Gates’in Kovid-19 pandemisinden önce aşı pazarını tekelleştirmeye çalıştığını... 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T17:52+0300
2026-02-03T17:52+0300
2026-02-03T17:52+0300
dünya
rusya
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
kirill dmitriyev
bill gates
kovid-19
microsoft
bill & melinda gates vakfı
microsoft
x
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103234933_0:0:1178:664_1920x0_80_0_0_84f7e593f73b70207634fc30435a1a84.png
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Bill & Melinda Gates Vakfı'nın kurucu ortağı ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates’in, aşı piyasası üzerinde kontrol kurma amacıyla kar amacı gütmeyen kuruluşları ve ticari çıkarları bir araya getiren çok katmanlı gizli bir ağ kurduğunu ifade etti.Dmitriyev, Epstein davasıyla ilgili belgelerde yayınlanan ve salgınları kar kaynağına dönüştürmeyi amaçlayan 20 yıllık finansal mimari geliştirme planını X hesabından şöyle yorumladı:Salgınları bir iş modeline dönüştürme ve aşı pazarını tekelleştirme planlarının Kovid-19 pandemisinden önce de var olduğuna dikkat çeken Dmitriev, düzenleyicilerin, kanaat önderlerinin, medya, teknoloji şirketlerinin, politikacıların ve aşı üreticilerinin de aşı pazarı kontrol sisteminin içinde yer aldıklarını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/epsteinin-yeni-fotograflari-yayimlandi-bill-gates-ve-chomsky-karelerde-1101940732.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103234933_62:0:1057:746_1920x0_80_0_0_4091c148f2a4de4212dbd901728ba188.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, bill gates, kovid-19, microsoft, bill & melinda gates vakfı, microsoft, x
rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, bill gates, kovid-19, microsoft, bill & melinda gates vakfı, microsoft, x
Dmitriyev: Gates, Kovid-19 pandemisinden önce aşı pazarını tekelleştirmeye çalıştı
Rusya Devlet Başkanı'nın Özel Temsilcisi Dmitriyev, Microsoft'un kurucusu Gates’in Kovid-19 pandemisinden önce aşı pazarını tekelleştirmeye çalıştığını belirtti.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Bill & Melinda Gates Vakfı'nın kurucu ortağı ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates’in, aşı piyasası üzerinde kontrol kurma amacıyla kar amacı gütmeyen kuruluşları ve ticari çıkarları bir araya getiren çok katmanlı gizli bir ağ kurduğunu ifade etti.
Dmitriyev, Epstein davasıyla ilgili belgelerde yayınlanan ve salgınları kar kaynağına dönüştürmeyi amaçlayan 20 yıllık finansal mimari geliştirme planını X hesabından şöyle yorumladı:
Gates, aşı pazarını tekelleştirmek için kar amacı gütmeyen kuruluşları ticari çıkarlarla bir araya getiren çok katmanlı, gizli bir ağ kurdu (düzenleyiciler, kanaat önderleri, medya, teknoloji şirketleri, politikacılar, aşı üreticileri).
Salgınları bir iş modeline dönüştürme ve aşı pazarını tekelleştirme planlarının Kovid-19 pandemisinden önce de var olduğuna dikkat çeken Dmitriev, düzenleyicilerin, kanaat önderlerinin, medya, teknoloji şirketlerinin, politikacıların ve aşı üreticilerinin de aşı pazarı kontrol sisteminin içinde yer aldıklarını ifade etti.