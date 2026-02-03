Dmitriyev: Gates, Kovid-19 pandemisinden önce aşı pazarını tekelleştirmeye çalıştı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/dmitriyev-gates-kovid-19-pandemisinden-once-asi-pazarini-tekellestirmeye-calisti-1103235089.html

Rusya Devlet Başkanı'nın Özel Temsilcisi Dmitriyev, Microsoft'un kurucusu Gates’in Kovid-19 pandemisinden önce aşı pazarını tekelleştirmeye çalıştığını... 03.02.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Bill & Melinda Gates Vakfı'nın kurucu ortağı ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates’in, aşı piyasası üzerinde kontrol kurma amacıyla kar amacı gütmeyen kuruluşları ve ticari çıkarları bir araya getiren çok katmanlı gizli bir ağ kurduğunu ifade etti.Dmitriyev, Epstein davasıyla ilgili belgelerde yayınlanan ve salgınları kar kaynağına dönüştürmeyi amaçlayan 20 yıllık finansal mimari geliştirme planını X hesabından şöyle yorumladı:Salgınları bir iş modeline dönüştürme ve aşı pazarını tekelleştirme planlarının Kovid-19 pandemisinden önce de var olduğuna dikkat çeken Dmitriev, düzenleyicilerin, kanaat önderlerinin, medya, teknoloji şirketlerinin, politikacıların ve aşı üreticilerinin de aşı pazarı kontrol sisteminin içinde yer aldıklarını ifade etti.

