Epstein'ın yeni fotoğrafları yayımlandı: Bill Gates ve Chomsky karelerde
Epstein'ın yeni fotoğrafları yayımlandı: Bill Gates ve Chomsky karelerde
Sputnik Türkiye
ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi, sapık iş insanı Jeffrey Epstein’a ait yeni dosyaları kamuoyuna açıkladı. 2019’daki ölümünün ardından yayımlanan... 18.12.2025, Sputnik Türkiye
Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi, Jeffrey Epstein’a ait yazışmaları ve fotoğrafları yayımladı.Dosyalarda yer alan fotoğraflardan birinde, kimliği açıklanmayan bir kadının vücut bölümlerine Vladimir Nabokov’un Lolita romanından alıntılar yazıldığı görüldü. Arka planda da romanın kendisi yer alıyor. Lolita, orta yaşlı bir adamın genç bir kıza yönelik cinsel takıntısını konu alan tartışmalı bir eser olarak biliniyor.Belgelerde yer alan diğer karelerde Bill Gates de yeniden görülüyor. Microsoft’un kurucusu Gates’in, yüzleri sansürlenen iki kadınla çekilmiş iki yeni fotoğrafı yayımlandı. Gates daha önce Epstein’la ilişkisinin 'büyük bir hata' olduğunu söylemişti.Fotoğraflarda adı geçen bir diğer isim ise dünyaca ünlü dilbilimci Noam Chomsky. Chomsky’nin Epstein'la özel bir uçuş sırasında çekilmiş görüntüsü dosyalarda yer aldı.Demokrat üyeler, son haftalarda toplam 95 bin görüntüden oluşan arşivden seçilmiş 68 fotoğrafı yayımladı. Geçtiğimiz hafta, Epstein’ın Donald Trump, Bill Clinton ve diğer tanınmış isimlerle birlikte görüldüğü yeni fotoğraflar paylaşılmıştı.Yeni paylaşılan görüntüler arasında:Görüntüler, Temsilciler Meclisi’nin sürdürdüğü Epstein soruşturması kapsamında Komite’ye teslim edildi. Gözetim Komitesi’nin Demokrat kanadının üst düzey ismi Robert Garcia, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/epstein-fotograflari-yayimlandi-trump-clinton-ve-prens-andrew-ayni-karelerde-1101759775.html
© Fotoğraf : Oversight Dems
Epstein fotoğrafları
© Fotoğraf : Oversight Dems
Abone ol
ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi, sapık iş insanı Jeffrey Epstein’a ait yeni dosyaları kamuoyuna açıkladı. 2019’daki ölümünün ardından yayımlanan belgeler, kadınlarla çekilmiş rahatsız edici fotoğraflar ve bazı ünlü isimlerin görüntülerini içeriyor.
Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi, Jeffrey Epstein’a ait yazışmaları ve fotoğrafları yayımladı.
Dosyalarda yer alan fotoğraflardan birinde, kimliği açıklanmayan bir kadının vücut bölümlerine Vladimir Nabokov’un Lolita romanından alıntılar yazıldığı görüldü. Arka planda da romanın kendisi yer alıyor. Lolita, orta yaşlı bir adamın genç bir kıza yönelik cinsel takıntısını konu alan tartışmalı bir eser olarak biliniyor.
© Fotoğraf : Oversight DemsEpstein fotoğrafları
Epstein fotoğrafları - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
Epstein fotoğrafları
© Fotoğraf : Oversight Dems
Belgelerde yer alan diğer karelerde Bill Gates de yeniden görülüyor. Microsoft’un kurucusu Gates’in, yüzleri sansürlenen iki kadınla çekilmiş iki yeni fotoğrafı yayımlandı. Gates daha önce Epstein’la ilişkisinin 'büyük bir hata' olduğunu söylemişti.
© Fotoğraf : Oversight DemsEpstein fotoğrafları
Epstein fotoğrafları - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
Epstein fotoğrafları
© Fotoğraf : Oversight Dems
Fotoğraflarda adı geçen bir diğer isim ise dünyaca ünlü dilbilimci Noam Chomsky. Chomsky’nin Epstein'la özel bir uçuş sırasında çekilmiş görüntüsü dosyalarda yer aldı.
© Fotoğraf : Oversight DemsEpstein fotoğrafları
Epstein fotoğrafları - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
Epstein fotoğrafları
© Fotoğraf : Oversight Dems
Demokrat üyeler, son haftalarda toplam 95 bin görüntüden oluşan arşivden seçilmiş 68 fotoğrafı yayımladı. Geçtiğimiz hafta, Epstein’ın Donald Trump, Bill Clinton ve diğer tanınmış isimlerle birlikte görüldüğü yeni fotoğraflar paylaşılmıştı.
© Fotoğraf : Oversight DemsEpstein mesajları
Epstein mesajları - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
Epstein mesajları
© Fotoğraf : Oversight Dems
Yeni paylaşılan görüntüler arasında:
Ukraynalı bir kadına ait pasaport (kişisel bilgiler sansürlü),
Bir kişinin 18 yaşındaki bir kadınla ilgili mesajları içeren ekran görüntüleri,
'Kişi başı bin dolar' ifadelerinin geçtiği yazışmalar yer aldı.
Görüntüler, Temsilciler Meclisi’nin sürdürdüğü Epstein soruşturması kapsamında Komite’ye teslim edildi. Gözetim Komitesi’nin Demokrat kanadının üst düzey ismi Robert Garcia, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Epstein dosyalarında şeffaflık sağlamak için yayımlamaya devam edeceğiz. Bu yeni görüntüler, Adalet Bakanlığı’nın elinde ne olduğu konusunda daha fazla soru doğuruyor. Beyaz Saray’ın örtbasını sonlandırmalı ve DOJ tüm dosyaları kamuoyuna açıklamalıdır.

Epstein dosyalarında Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2025
DÜNYA
Epstein fotoğrafları yayımlandı: Trump, Clinton ve Prens Andrew aynı karelerde
12 Aralık, 19:43
