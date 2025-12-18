https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/epsteinin-yeni-fotograflari-yayimlandi-bill-gates-ve-chomsky-karelerde-1101940732.html

Epstein'ın yeni fotoğrafları yayımlandı: Bill Gates ve Chomsky karelerde

Epstein'ın yeni fotoğrafları yayımlandı: Bill Gates ve Chomsky karelerde

Sputnik Türkiye

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi, sapık iş insanı Jeffrey Epstein’a ait yeni dosyaları kamuoyuna açıkladı. 2019’daki ölümünün ardından yayımlanan... 18.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-18T21:38+0300

2025-12-18T21:38+0300

2025-12-18T21:38+0300

dünya

bill gates

jeffrey epstein

taciz

cinsel taciz

çocuklara taciz

kadına yönelik taciz

sözlü taciz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101939610_0:266:633:622_1920x0_80_0_0_eea7740f22cc3a2297f5538a2371fb08.jpg

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi, Jeffrey Epstein’a ait yazışmaları ve fotoğrafları yayımladı.Dosyalarda yer alan fotoğraflardan birinde, kimliği açıklanmayan bir kadının vücut bölümlerine Vladimir Nabokov’un Lolita romanından alıntılar yazıldığı görüldü. Arka planda da romanın kendisi yer alıyor. Lolita, orta yaşlı bir adamın genç bir kıza yönelik cinsel takıntısını konu alan tartışmalı bir eser olarak biliniyor.Belgelerde yer alan diğer karelerde Bill Gates de yeniden görülüyor. Microsoft’un kurucusu Gates’in, yüzleri sansürlenen iki kadınla çekilmiş iki yeni fotoğrafı yayımlandı. Gates daha önce Epstein’la ilişkisinin 'büyük bir hata' olduğunu söylemişti.Fotoğraflarda adı geçen bir diğer isim ise dünyaca ünlü dilbilimci Noam Chomsky. Chomsky’nin Epstein'la özel bir uçuş sırasında çekilmiş görüntüsü dosyalarda yer aldı.Demokrat üyeler, son haftalarda toplam 95 bin görüntüden oluşan arşivden seçilmiş 68 fotoğrafı yayımladı. Geçtiğimiz hafta, Epstein’ın Donald Trump, Bill Clinton ve diğer tanınmış isimlerle birlikte görüldüğü yeni fotoğraflar paylaşılmıştı.Yeni paylaşılan görüntüler arasında:Görüntüler, Temsilciler Meclisi’nin sürdürdüğü Epstein soruşturması kapsamında Komite’ye teslim edildi. Gözetim Komitesi’nin Demokrat kanadının üst düzey ismi Robert Garcia, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/epstein-fotograflari-yayimlandi-trump-clinton-ve-prens-andrew-ayni-karelerde-1101759775.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bill gates, jeffrey epstein, taciz, cinsel taciz, çocuklara taciz, kadına yönelik taciz, sözlü taciz