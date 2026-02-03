Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/6-subatta-egitime-ara-verildi-iki-ilde-daha-okullar-tatil-1103237472.html
6 Şubat’ta eğitime ara verildi: İki ilde daha okullar tatil
6 Şubat’ta eğitime ara verildi: İki ilde daha okullar tatil
Sputnik Türkiye
Osmaniye ve Gaziantep’te, 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma programları ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle 6 Şubat 2026 Cuma... 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T19:42+0300
2026-02-03T19:42+0300
türki̇ye
6 şubat kahramanmaraş depremi
6 şubat tatil mi
osmaniye
osmaniye valiliği
gaziantep
gaziantep büyükşehir belediyesi
gaziantep valiliği
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088806626_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4f9b22332450647c84e571013e5f7f75.jpg
Hatay ve Kahramanmaraş’ın ardından Osmaniye ve Gaziantep Valilikleri de 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.Valilikler tarafından yapılan açıklamalarda, resmi ve özel tüm okullarda eğitime ara verileceği belirtilirken, anma etkinliklerine katılacak kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi. Hizmetlerin aksamaması için zorunlu alanlarda asgari personel bulundurulacağı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/6-subat-tatil-mi-okullar-acik-mi-1103213661.html
türki̇ye
osmaniye
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088806626_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_16602d4bdfc39cc7af0a5d1f3a488caf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
6 şubat kahramanmaraş depremi, 6 şubat tatil mi, osmaniye, osmaniye valiliği, gaziantep, gaziantep büyükşehir belediyesi, gaziantep valiliği, deprem
6 şubat kahramanmaraş depremi, 6 şubat tatil mi, osmaniye, osmaniye valiliği, gaziantep, gaziantep büyükşehir belediyesi, gaziantep valiliği, deprem

6 Şubat’ta eğitime ara verildi: İki ilde daha okullar tatil

19:42 03.02.2026
© AAÖğrenci
Öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
© AA
Abone ol
Osmaniye ve Gaziantep’te, 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma programları ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitime 1 gün ara verildi.
Hatay ve Kahramanmaraş’ın ardından Osmaniye ve Gaziantep Valilikleri de 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Valilikler tarafından yapılan açıklamalarda, resmi ve özel tüm okullarda eğitime ara verileceği belirtilirken, anma etkinliklerine katılacak kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi.
Hizmetlerin aksamaması için zorunlu alanlarda asgari personel bulundurulacağı kaydedildi.
6 Şubat Depremi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2026
TÜRKİYE
6 Şubat tatil mi? Okullar açık mı?
Dün, 21:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала