6 Şubat’ta eğitime ara verildi: İki ilde daha okullar tatil

6 Şubat’ta eğitime ara verildi: İki ilde daha okullar tatil

Osmaniye ve Gaziantep’te, 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma programları ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle 6 Şubat 2026 Cuma... 03.02.2026, Sputnik Türkiye

Hatay ve Kahramanmaraş’ın ardından Osmaniye ve Gaziantep Valilikleri de 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.Valilikler tarafından yapılan açıklamalarda, resmi ve özel tüm okullarda eğitime ara verileceği belirtilirken, anma etkinliklerine katılacak kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi. Hizmetlerin aksamaması için zorunlu alanlarda asgari personel bulundurulacağı kaydedildi.

2026

