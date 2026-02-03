https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/6-subatta-egitime-ara-verildi-iki-ilde-daha-okullar-tatil-1103237472.html
6 Şubat’ta eğitime ara verildi: İki ilde daha okullar tatil
6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma programları ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle 6 Şubat 2026 Cuma
2026-02-03
2026-02-03T19:42+0300
2026-02-03T19:42+0300
türki̇ye
6 şubat kahramanmaraş depremi
6 şubat tatil mi
osmaniye
osmaniye valiliği
gaziantep
gaziantep büyükşehir belediyesi
gaziantep valiliği
deprem
Hatay ve Kahramanmaraş’ın ardından Osmaniye ve Gaziantep Valilikleri de 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.Valilikler tarafından yapılan açıklamalarda, resmi ve özel tüm okullarda eğitime ara verileceği belirtilirken, anma etkinliklerine katılacak kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi. Hizmetlerin aksamaması için zorunlu alanlarda asgari personel bulundurulacağı kaydedildi.
Osmaniye ve Gaziantep’te, 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma programları ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitime 1 gün ara verildi.
Hatay ve Kahramanmaraş’ın ardından Osmaniye ve Gaziantep Valilikleri de 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Valilikler tarafından yapılan açıklamalarda, resmi ve özel tüm okullarda eğitime ara verileceği belirtilirken, anma etkinliklerine katılacak kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi.
Hizmetlerin aksamaması için zorunlu alanlarda asgari personel bulundurulacağı kaydedildi.