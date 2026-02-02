https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/6-subat-tatil-mi-okullar-acik-mi-1103213661.html

6 Şubat tatil mi? Okullar açık mı?

6 Şubat tatil mi? Okullar açık mı?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin 3’üncü yıl dönümünde yapılacak anma programları nedeniyle Hatay ve Kahramanmaraş’ta okullar 1 gün süreyle... 02.02.2026, Sputnik Türkiye

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay ve Kahramanmaraş’ta okullara 1 gün ara verildi.Hatay İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı doğrultusunda, 6 Şubat 2026 Cuma günü il genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verilecek. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde ise asgari personel bulundurulacak.Kahramanmaraş Valiliği de anma programları, mezarlık ve taziye ziyaretleri nedeniyle oluşabilecek yoğunluğu gerekçe göstererek kent genelinde okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.Sağlık, belediye ve diğer kamu kurumlarında ise hizmetlerin normal şekilde devam edeceği belirtildi.

