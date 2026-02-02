Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/6-subat-tatil-mi-okullar-acik-mi-1103213661.html
6 Şubat tatil mi? Okullar açık mı?
6 Şubat tatil mi? Okullar açık mı?
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin 3’üncü yıl dönümünde yapılacak anma programları nedeniyle Hatay ve Kahramanmaraş’ta okullar 1 gün süreyle... 02.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-02T21:05+0300
2026-02-02T21:05+0300
türki̇ye
türkiye
hatay
kahramanmaraş
adana
adana büyükşehir belediyesi
6 şubat kahramanmaraş depremi
6 şubat tatil mi
okul
osmaniye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/06/1093403467_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d224bc55be6027f37403388b7ecbaf90.jpg
6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay ve Kahramanmaraş’ta okullara 1 gün ara verildi.Hatay İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı doğrultusunda, 6 Şubat 2026 Cuma günü il genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verilecek. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde ise asgari personel bulundurulacak.Kahramanmaraş Valiliği de anma programları, mezarlık ve taziye ziyaretleri nedeniyle oluşabilecek yoğunluğu gerekçe göstererek kent genelinde okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.Sağlık, belediye ve diğer kamu kurumlarında ise hizmetlerin normal şekilde devam edeceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/cumhurbaskani-erdogandan-ozgur-ozele-deprem-bolgesine-sahip-cikmak-yeni-mi-akliniza-geldi-1103005618.html
türki̇ye
hatay
kahramanmaraş
adana
osmaniye
gaziantep
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/06/1093403467_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_c3191d38ae83d11cb8146fddd59ba744.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, hatay, kahramanmaraş, adana, adana büyükşehir belediyesi, 6 şubat kahramanmaraş depremi, 6 şubat tatil mi, okul, osmaniye, osmaniye valiliği, gaziantep, malatya
türkiye, hatay, kahramanmaraş, adana, adana büyükşehir belediyesi, 6 şubat kahramanmaraş depremi, 6 şubat tatil mi, okul, osmaniye, osmaniye valiliği, gaziantep, malatya

6 Şubat tatil mi? Okullar açık mı?

21:05 02.02.2026
© AA6 Şubat Depremi
6 Şubat Depremi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2026
© AA
Abone ol
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin 3’üncü yıl dönümünde yapılacak anma programları nedeniyle Hatay ve Kahramanmaraş’ta okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay ve Kahramanmaraş’ta okullara 1 gün ara verildi.
Hatay İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı doğrultusunda, 6 Şubat 2026 Cuma günü il genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verilecek. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde ise asgari personel bulundurulacak.
Kahramanmaraş Valiliği de anma programları, mezarlık ve taziye ziyaretleri nedeniyle oluşabilecek yoğunluğu gerekçe göstererek kent genelinde okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.
Sağlık, belediye ve diğer kamu kurumlarında ise hizmetlerin normal şekilde devam edeceği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2026
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: 'Deprem bölgesine sahip çıkmak yeni mi aklınıza geldi?'
24 Ocak, 14:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала