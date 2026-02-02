https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/lubnanli-uzman-iran-savunma-kabiliyeti-konusunda-taviz-vermeyecek-1103212013.html
Lübnanlı uzman: İran savunma kabiliyeti konusunda taviz vermeyecek
Lübnanlı uzman: İran savunma kabiliyeti konusunda taviz vermeyecek
Türkiye, Katar ve Mısır arasında Ankara’da yapılan görüşmeleri değerlendiren Lübnanlı uzman Haider, ‘ABD ile İran arasında bir savaş çıkması durumunda en çok... 02.02.2026, Sputnik Türkiye
Lübnan Üniversitesi Fars Dili Bölümü Başkanı ve İran uzmanı Hasan Haider, Sputnik’e demecinde ABD ile İran arasında son günlerde tırmanan gerilime ilişkin değerlendirmede bulundu.Haider, “Herhangi bir bölgesel savaş, bölgede çatışmaları tırmandıracak ve önceden uyarı yapılmaksızın doğrudan dahil olmayan ülkeleri de etkileyecek, potansiyel olarak alışılmadık yöntemlerin kullanılmasına neden olacaktır” diye konuştu.İran'ın askeri bir çatışma durumunda İsrail'le başa çıkabilecek kapasitede olduğuna dikkat çeken Haider, “İran tarafı, İsrail'i caydıracak ve İran'a yönelik saldırılarını önleyecek savunma yeteneklerine sahip” ifadelerini kullandı.Lübnanlı uzman, ‘herhangi bir müzakerenin uluslararası taahhütler gerektirdiğini, ayrıca tavizler ile menfaatleri öngördüğünü’ belirterek, aynı zamanda ‘hiçbir egemen devletin, meşru bir hakkı olan savunma kabiliyetinden vazgeçemeyeceğinin' altını çizdi.İran'da iktidar değişikliği olasılığına değinen Haider, ‘rejimi devirme projesinin hala Amerika ve İsrail'in hesaplarında yer aldığını ve çatışmanın siber ve elektronik biçimler alabileceğini’ dile getirerek, “Taraflardan birinin herhangi bir ihlali durumunda ayaklanmaların düzenlenmesi ve geçici ateşkes, durumu eski haline döndürecek” vurgusunu yaptı.
Türkiye, Katar ve Mısır arasında Ankara’da yapılan görüşmeleri değerlendiren Lübnanlı uzman Haider, ‘ABD ile İran arasında bir savaş çıkması durumunda en çok bu ülkelerin zarar göreceğini’ belirtti.
