https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/lubnanli-uzman-iran-savunma-kabiliyeti-konusunda-taviz-vermeyecek-1103212013.html

Lübnanlı uzman: İran savunma kabiliyeti konusunda taviz vermeyecek

Lübnanlı uzman: İran savunma kabiliyeti konusunda taviz vermeyecek

Sputnik Türkiye

Türkiye, Katar ve Mısır arasında Ankara’da yapılan görüşmeleri değerlendiren Lübnanlı uzman Haider, ‘ABD ile İran arasında bir savaş çıkması durumunda en çok... 02.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-02T18:10+0300

2026-02-02T18:10+0300

2026-02-02T18:10+0300

görüş

ortadoğu

i̇ran

katar

abd

türkiye

mısır

gerilim

yorum

sputnik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920153_0:73:1340:826_1920x0_80_0_0_5f1c5160ec92499753bcebd523a15b89.jpg

Lübnan Üniversitesi Fars Dili Bölümü Başkanı ve İran uzmanı Hasan Haider, Sputnik’e demecinde ABD ile İran arasında son günlerde tırmanan gerilime ilişkin değerlendirmede bulundu.Haider, “Herhangi bir bölgesel savaş, bölgede çatışmaları tırmandıracak ve önceden uyarı yapılmaksızın doğrudan dahil olmayan ülkeleri de etkileyecek, potansiyel olarak alışılmadık yöntemlerin kullanılmasına neden olacaktır” diye konuştu.İran'ın askeri bir çatışma durumunda İsrail'le başa çıkabilecek kapasitede olduğuna dikkat çeken Haider, “İran tarafı, İsrail'i caydıracak ve İran'a yönelik saldırılarını önleyecek savunma yeteneklerine sahip” ifadelerini kullandı.Lübnanlı uzman, ‘herhangi bir müzakerenin uluslararası taahhütler gerektirdiğini, ayrıca tavizler ile menfaatleri öngördüğünü’ belirterek, aynı zamanda ‘hiçbir egemen devletin, meşru bir hakkı olan savunma kabiliyetinden vazgeçemeyeceğinin' altını çizdi.İran'da iktidar değişikliği olasılığına değinen Haider, ‘rejimi devirme projesinin hala Amerika ve İsrail'in hesaplarında yer aldığını ve çatışmanın siber ve elektronik biçimler alabileceğini’ dile getirerek, “Taraflardan birinin herhangi bir ihlali durumunda ayaklanmaların düzenlenmesi ve geçici ateşkes, durumu eski haline döndürecek” vurgusunu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/amerikan-basini-abd-ve-iran-muzakereye-hazir-ankarada-gorusme-ayarlanmaya-calisiliyor-1103202188.html

i̇ran

katar

abd

mısır

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇ran, katar, abd, türkiye, mısır, gerilim, yorum, sputnik, i̇srail