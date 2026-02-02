https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/amerikan-basini-abd-ve-iran-muzakereye-hazir-ankarada-gorusme-ayarlanmaya-calisiliyor-1103202188.html

Amerikan basını: ABD ve İran müzakereye hazır, Ankara’da görüşme ayarlanmaya çalışılıyor

Amerikan basını: ABD ve İran müzakereye hazır, Ankara’da görüşme ayarlanmaya çalışılıyor

Washington ve Tahran, gerilimi düşürmeye yönelik bir anlaşma için görüşme sinyali verdi. Türkiye, Mısır ve Katar’ın Ankara’da temas organize etmeye çalıştığı belirtildi. Ayrıca Hamaney ‘bölgesel savaş olur’ dedi.

ABD ve İran’ın, arabulucuların Ankara’da bir toplantı organize etmeye çalıştığı, müzakerelere hazır olduklarını karşılıklı olarak ilettiği bildirildi. Haberi yayımlayan Virginia merkezli Axios’a konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin görüşmelere en kısa sürede başlamaya açık olduğunu söyledi.Habere göre Türkiye, Mısır ve Katar, Beyaz Saray’ın Ortadoğu özel temsilcisi Steve Witkoff ile İranlı yetkililer arasında Ankara’da bir görüşme düzenlenmesi için diplomatik temas yürütüyor.ABD’li yetkililer, Trump’ın anlaşma çağrılarının bir askeri operasyon öncesi ‘yanıltma’ taktiği olmadığını, gerçek bir müzakere isteğini yansıttığını savundu. Washington son haftalarda Ortadoğu’daki askeri varlığını artırırken Trump bu konuşlandırmayı ‘devasa bir donanma’ sözleriyle tanımlamıştı.Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, son olarak İran lideri Ali Hamaney’in ABD’den gelebilecek bir saldırının bölgesel savaşa yol açabileceği yönündeki uyarısına atıfla, “Umarım bir anlaşma yaparız. Eğer yapamazsak, kimin haklı olduğunu görürüz” dedi.İran: Nükleer dosyayla sınırlı olmalıÖte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, CNN’e verdiği röportajda ülkesinin nükleer programı konusunda ABD ile anlaşmaya varılabileceğini belirterek “bir anlaşmanın mümkün olduğuna eminim” ifadesini kullandı.Arakçi, ABD’ye duyulan güvenin zedelendiğini söyledi ancak arabulucular üzerinden yürüyen temasları ‘verimli’ olarak nitelendirdi. Ayrıca müzakerelerin yalnızca nükleer program başlığıyla sınırlı kalması gerektiğini kaydetti.İranlı bakan, balistik füze kapasitesi ve bölgedeki bağlantılı silahlı yapılar konusunda sınırlama taleplerini reddederek “imkansız şeyleri konuşmayalım” dedi.Tahran, nükleer silah geliştirmeyi hedeflediği suçlamasını reddediyor. ABD ve İsrail ise İran’ın yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmesi, uluslararası denetimleri sınırlaması ve füze programını genişletmesini kanıt olarak gösteriyor.‘Sürpriz ihtimaline karşı hazırlık’ uyarısıEski İsrail askeri istihbarat başkanı Amos Yadlin ise Kanal 12’ye yaptığı değerlendirmede, İran’ın olası bir ABD saldırısını önlemek için ilk hamleyi yapma ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Yadlin, ordunun ‘sürpriz’ senaryolara karşı hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.Yadlin, son bölgesel çatışmalarda ilk saldırıyı yapan tarafın önemli stratejik avantaj elde ettiğini belirterek, İsrail ile ABD orduları arasında operasyonel koordinasyon ve “çatışmasızlık mekanizması” kurulmasının kritik olduğunu ifade etti.

