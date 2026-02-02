Türkiye
Kremlin: Rusya-Avrupa diyalog kanallarına ihtiyaç olduğu fikrine katılıyoruz
Kremlin: Rusya-Avrupa diyalog kanallarına ihtiyaç olduğu fikrine katılıyoruz
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ve Avrupa arasında diyalog kanallarına ihtiyaç olduğu fikrinin sağlıklı olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot’nun, Avrupa'ya Rusya ile doğrudan bir iletişim kanalı kurma çağrısı ile ilgili bir soru üzerine, “Diyalog kanallarına ihtiyaç olduğu fikri kendi başına sağlıklı ve biz de bu fikre katılıyoruz” dedi.Peskov’un yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
Kremlin: Rusya-Avrupa diyalog kanallarına ihtiyaç olduğu fikrine katılıyoruz

13:08 02.02.2026
Kremlin
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ve Avrupa arasında diyalog kanallarına ihtiyaç olduğu fikrinin sağlıklı olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Peskov, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot’nun, Avrupa'ya Rusya ile doğrudan bir iletişim kanalı kurma çağrısı ile ilgili bir soru üzerine, “Diyalog kanallarına ihtiyaç olduğu fikri kendi başına sağlıklı ve biz de bu fikre katılıyoruz” dedi.
Peskov’un yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
Abu Dabi’deki Ukrayna müzakereleri 4-5 Şubat’ta yapılacak.
Daha önce bu görüşmeler, üç tarafın takvimlerindeki çakışmalar nedeniyle ertelenmişti.
Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmanın çözümü konusundaki duruşu tutarlı. Müzakerelere açığız.
Rusya, İran etrafındaki gerilimin azaltılmasına katkıda bulunmaya hazır.
