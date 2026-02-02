https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/kremlin-rusya-avrupa-diyalog-kanallarina-ihtiyac-oldugu-fikrine-katiliyoruz-1103203135.html

Kremlin: Rusya-Avrupa diyalog kanallarına ihtiyaç olduğu fikrine katılıyoruz

Kremlin: Rusya-Avrupa diyalog kanallarına ihtiyaç olduğu fikrine katılıyoruz

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ve Avrupa arasında diyalog kanallarına ihtiyaç olduğu fikrinin sağlıklı olduğunu belirtti. 02.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-02T13:08+0300

2026-02-02T13:08+0300

2026-02-02T13:08+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

fransa

avrupa

i̇ran

ukrayna

ukrayna krizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103202978_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_dd1d5f4d808449582708c6b57980452f.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot’nun, Avrupa'ya Rusya ile doğrudan bir iletişim kanalı kurma çağrısı ile ilgili bir soru üzerine, “Diyalog kanallarına ihtiyaç olduğu fikri kendi başına sağlıklı ve biz de bu fikre katılıyoruz” dedi.Peskov’un yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/rusyanin-ozel-askeri-harekati-devam-ediyor-bir-yerlesim-daha-ozgurlestirildi-1103201847.html

rusya

fransa

i̇ran

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, dmitriy peskov, fransa, avrupa, i̇ran, ukrayna, ukrayna krizi