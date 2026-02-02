https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/kremlin-rusya-avrupa-diyalog-kanallarina-ihtiyac-oldugu-fikrine-katiliyoruz-1103203135.html
Kremlin: Rusya-Avrupa diyalog kanallarına ihtiyaç olduğu fikrine katılıyoruz
Kremlin: Rusya-Avrupa diyalog kanallarına ihtiyaç olduğu fikrine katılıyoruz
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ve Avrupa arasında diyalog kanallarına ihtiyaç olduğu fikrinin sağlıklı olduğunu belirtti. 02.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-02T13:08+0300
2026-02-02T13:08+0300
2026-02-02T13:08+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
fransa
avrupa
i̇ran
ukrayna
ukrayna krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103202978_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_dd1d5f4d808449582708c6b57980452f.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot’nun, Avrupa'ya Rusya ile doğrudan bir iletişim kanalı kurma çağrısı ile ilgili bir soru üzerine, “Diyalog kanallarına ihtiyaç olduğu fikri kendi başına sağlıklı ve biz de bu fikre katılıyoruz” dedi.Peskov’un yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/rusyanin-ozel-askeri-harekati-devam-ediyor-bir-yerlesim-daha-ozgurlestirildi-1103201847.html
rusya
fransa
i̇ran
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103202978_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_c054c240a37e0369fdd8ff9d2461a8cb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kremlin, dmitriy peskov, fransa, avrupa, i̇ran, ukrayna, ukrayna krizi
rusya, kremlin, dmitriy peskov, fransa, avrupa, i̇ran, ukrayna, ukrayna krizi
Kremlin: Rusya-Avrupa diyalog kanallarına ihtiyaç olduğu fikrine katılıyoruz
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ve Avrupa arasında diyalog kanallarına ihtiyaç olduğu fikrinin sağlıklı olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Peskov, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot
’nun, Avrupa'ya Rusya ile doğrudan bir iletişim kanalı kurma çağrısı ile ilgili bir soru üzerine, “Diyalog kanallarına ihtiyaç olduğu fikri kendi başına sağlıklı ve biz de bu fikre katılıyoruz
” dedi.
Peskov’un yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
Abu Dabi’deki Ukrayna müzakereleri 4-5 Şubat’ta yapılacak.
Daha önce bu görüşmeler, üç tarafın takvimlerindeki çakışmalar nedeniyle ertelenmişti.
Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmanın çözümü konusundaki duruşu tutarlı. Müzakerelere açığız.
Rusya, İran etrafındaki gerilimin azaltılmasına katkıda bulunmaya hazır.