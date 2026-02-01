https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/fransa-disisleri-bakani-barrot-avrupaya-rusya-ile-dogrudan-bir-iletisim-kanali-gerekli-1103188513.html

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot: Avrupa'ya Rusya ile doğrudan bir iletişim kanalı gerekli

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot: Avrupa'ya Rusya ile doğrudan bir iletişim kanalı gerekli

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Avrupa'ya Rusya ile doğrudan bir iletişim kanalı kurma çağrısında bulundu. 01.02.2026, Sputnik Türkiye

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Liberation gazetesine demecinde Avrupalıların Rusya ile aracılardan bağımsız, doğrudan bir iletişim kanalına sahip olmaları gerektiğini belirtti.Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Moskova ile diyaloğu yeniden başlatma yönündeki açıklaması sorulan Barrot, "Şu anda Ukrayna'nın mali ve askeri konularda ana destekçisi olan Avrupalılar, sorumluluğu kimseye devretmeden kendi çıkarlarını savunacakları (Rusya ile iletişim için) bir kanala sahip olabilmeli" yanıtını verdi.Fransız diplomat, Paris'in genel olarak Rusya ile diyalog kurma imkanından asla vazgeçmediğini, aynı zamanda böyle bir diyaloğun ancak Ukrayna ve Avrupalı müttefikleriyle ilişkilerde şeffaf olması durumunda mümkün olabileceğini vurguladı.Fransa Cumhurbaşkanı Macron Aralık ayında Avrupa'nın en yakın zamanda Rusya lideri Vladimir Putin’le diyaloğu yeniden başlatma yolunu bulması gerektiğini belirtmişti. Bu çağrının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in diyaloğa hazır olduğunu açıklamış, ancak olası diyaloğun tarafların birbirilerine ders okuma değil birbirini anlama çabası olması gerektiğini eklemişti.

