https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/fransa-disisleri-bakani-barrot-avrupaya-rusya-ile-dogrudan-bir-iletisim-kanali-gerekli-1103188513.html
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot: Avrupa'ya Rusya ile doğrudan bir iletişim kanalı gerekli
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot: Avrupa'ya Rusya ile doğrudan bir iletişim kanalı gerekli
Sputnik Türkiye
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Avrupa'ya Rusya ile doğrudan bir iletişim kanalı kurma çağrısında bulundu. 01.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-01T23:39+0300
2026-02-01T23:39+0300
2026-02-01T23:39+0300
dünya
fransa
avrupa
rusya
paris
ukrayna
fransa dışişleri bakanlığı
jean-noel barrot
moskova
liberation
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/01/1103188357_0:0:747:421_1920x0_80_0_0_1939c10757aa1575747e63ce08c2dbd5.png
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Liberation gazetesine demecinde Avrupalıların Rusya ile aracılardan bağımsız, doğrudan bir iletişim kanalına sahip olmaları gerektiğini belirtti.Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Moskova ile diyaloğu yeniden başlatma yönündeki açıklaması sorulan Barrot, "Şu anda Ukrayna'nın mali ve askeri konularda ana destekçisi olan Avrupalılar, sorumluluğu kimseye devretmeden kendi çıkarlarını savunacakları (Rusya ile iletişim için) bir kanala sahip olabilmeli" yanıtını verdi.Fransız diplomat, Paris'in genel olarak Rusya ile diyalog kurma imkanından asla vazgeçmediğini, aynı zamanda böyle bir diyaloğun ancak Ukrayna ve Avrupalı müttefikleriyle ilişkilerde şeffaf olması durumunda mümkün olabileceğini vurguladı.Fransa Cumhurbaşkanı Macron Aralık ayında Avrupa'nın en yakın zamanda Rusya lideri Vladimir Putin’le diyaloğu yeniden başlatma yolunu bulması gerektiğini belirtmişti. Bu çağrının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in diyaloğa hazır olduğunu açıklamış, ancak olası diyaloğun tarafların birbirilerine ders okuma değil birbirini anlama çabası olması gerektiğini eklemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/peskov-putin-macronla-diyaloga-hazir-1102019641.html
fransa
rusya
paris
ukrayna
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/01/1103188357_62:0:722:495_1920x0_80_0_0_11b985ec2e2242d52af16b9f7d157b0f.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fransa, avrupa, rusya, paris, ukrayna, fransa dışişleri bakanlığı, jean-noel barrot, moskova, liberation, emmanuel macron, vladimir putin
fransa, avrupa, rusya, paris, ukrayna, fransa dışişleri bakanlığı, jean-noel barrot, moskova, liberation, emmanuel macron, vladimir putin
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot: Avrupa'ya Rusya ile doğrudan bir iletişim kanalı gerekli
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Avrupa'ya Rusya ile doğrudan bir iletişim kanalı kurma çağrısında bulundu.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Liberation gazetesine demecinde Avrupalıların Rusya ile aracılardan bağımsız, doğrudan bir iletişim kanalına sahip olmaları gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Moskova ile diyaloğu yeniden başlatma yönündeki açıklaması sorulan Barrot, "Şu anda Ukrayna'nın mali ve askeri konularda ana destekçisi olan Avrupalılar, sorumluluğu kimseye devretmeden kendi çıkarlarını savunacakları (Rusya ile iletişim için) bir kanala sahip olabilmeli" yanıtını verdi.
Fransız diplomat, Paris'in genel olarak Rusya ile diyalog kurma imkanından asla vazgeçmediğini, aynı zamanda böyle bir diyaloğun ancak Ukrayna ve Avrupalı müttefikleriyle ilişkilerde şeffaf olması durumunda mümkün olabileceğini vurguladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Aralık ayında Avrupa'nın en yakın zamanda Rusya lideri Vladimir Putin’le diyaloğu yeniden başlatma yolunu bulması gerektiğini belirtmişti. Bu çağrının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in diyaloğa hazır olduğunu açıklamış, ancak olası diyaloğun tarafların birbirilerine ders okuma değil birbirini anlama çabası olması gerektiğini eklemişti.