Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya’nın özel askeri harekatı devam ediyor: Bir yerleşim daha özgürleştirildi
Rusya’nın özel askeri harekatı devam ediyor: Bir yerleşim daha özgürleştirildi
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi’ne bağlı bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı. 02.02.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordu birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Zaporojye Bölgesi’nin Pridorojnoye yerleşim biriminin kontrolü ele geçirildi.Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1.355 asker ve 22 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna ordusunun kullandığı ulaşım altyapısı tesisleri, mühimmat ve İHA depoları, komuta merkezleri, 3 adet ABD yapımı HIMARS çoklu füzesavarı, 3 adet S-300 hava savunma sistemi, Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler dahil 147 nokta imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun dört güdümlü uçak bombası, beş adet HIMARS füzesi ve 202 uçak tipi İHA’sını imha etti.
12:42 02.02.2026
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi’ne bağlı bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus ordu birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Zaporojye Bölgesi’nin Pridorojnoye yerleşim biriminin kontrolü ele geçirildi.
Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1.355 asker ve 22 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna ordusunun kullandığı ulaşım altyapısı tesisleri, mühimmat ve İHA depoları, komuta merkezleri, 3 adet ABD yapımı HIMARS çoklu füzesavarı, 3 adet S-300 hava savunma sistemi, Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler dahil 147 nokta imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun dört güdümlü uçak bombası, beş adet HIMARS füzesi ve 202 uçak tipi İHA’sını imha etti.
