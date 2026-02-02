https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/rusyanin-ozel-askeri-harekati-devam-ediyor-bir-yerlesim-daha-ozgurlestirildi-1103201847.html

Rusya’nın özel askeri harekatı devam ediyor: Bir yerleşim daha özgürleştirildi

Rusya’nın özel askeri harekatı devam ediyor: Bir yerleşim daha özgürleştirildi

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi’ne bağlı bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı. 02.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-02T12:42+0300

2026-02-02T12:42+0300

2026-02-02T13:38+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

zaporojye bölgesi

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103201689_0:123:3206:1926_1920x0_80_0_0_a9a52d982ef192aed434daf247ac9a0b.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordu birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Zaporojye Bölgesi’nin Pridorojnoye yerleşim biriminin kontrolü ele geçirildi.Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1.355 asker ve 22 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna ordusunun kullandığı ulaşım altyapısı tesisleri, mühimmat ve İHA depoları, komuta merkezleri, 3 adet ABD yapımı HIMARS çoklu füzesavarı, 3 adet S-300 hava savunma sistemi, Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler dahil 147 nokta imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun dört güdümlü uçak bombası, beş adet HIMARS füzesi ve 202 uçak tipi İHA’sını imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/trumptan-grammye-tepki-epsteinin-adasina-hic-gitmedim-1103200246.html

rusya

ukrayna

donbass

zaporojye bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat