https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/rusyanin-ozel-askeri-harekati-devam-ediyor-bir-yerlesim-daha-ozgurlestirildi-1103201847.html
Rusya’nın özel askeri harekatı devam ediyor: Bir yerleşim daha özgürleştirildi
Rusya’nın özel askeri harekatı devam ediyor: Bir yerleşim daha özgürleştirildi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi’ne bağlı bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı. 02.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-02T12:42+0300
2026-02-02T12:42+0300
2026-02-02T13:38+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
zaporojye bölgesi
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103201689_0:123:3206:1926_1920x0_80_0_0_a9a52d982ef192aed434daf247ac9a0b.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordu birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Zaporojye Bölgesi’nin Pridorojnoye yerleşim biriminin kontrolü ele geçirildi.Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1.355 asker ve 22 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna ordusunun kullandığı ulaşım altyapısı tesisleri, mühimmat ve İHA depoları, komuta merkezleri, 3 adet ABD yapımı HIMARS çoklu füzesavarı, 3 adet S-300 hava savunma sistemi, Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler dahil 147 nokta imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun dört güdümlü uçak bombası, beş adet HIMARS füzesi ve 202 uçak tipi İHA’sını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/trumptan-grammye-tepki-epsteinin-adasina-hic-gitmedim-1103200246.html
rusya
ukrayna
donbass
zaporojye bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103201689_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_ec1765bc460c2496febdcc62c9575863.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Rusya’nın özel askeri harekatı devam ediyor: Bir yerleşim daha özgürleştirildi
12:42 02.02.2026 (güncellendi: 13:38 02.02.2026)
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi’ne bağlı bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus ordu birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Zaporojye Bölgesi’nin Pridorojnoye yerleşim biriminin kontrolü ele geçirildi.
Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1.355 asker ve 22 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna ordusunun kullandığı ulaşım altyapısı tesisleri, mühimmat ve İHA depoları, komuta merkezleri, 3 adet ABD yapımı HIMARS çoklu füzesavarı, 3 adet S-300 hava savunma sistemi, Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler dahil 147 nokta imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun dört güdümlü uçak bombası, beş adet HIMARS füzesi ve 202 uçak tipi İHA’sını imha etti.