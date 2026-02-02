https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/iran-medyasi-tahran-ve-washington-onumuzdeki-gunlerde-gorusmelere-baslayabilir-1103205813.html
İran medyası: Tahran ve Washington önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayabilir
İran haber ajansı Tasnim, İran ve ABD arasındaki müzakerelerin önümüzdeki günlerde başlayabileceğini bildirdi.Haberde, “Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, İran ve ABD'nin önümüzdeki günlerde her iki ülkeden üst düzey yetkililerin katılımıyla görüşmelere başlayabileceğini söyledi” ifadesi kullanıldı.Görüşmenin net yer ve tarihinin henüz bilinmediğini söyleyen kaynak, müzakerelerin İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff düzeyinde yapılacağını dile getirdi.Daha önce İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın, Washington ile nükleer müzakerelerin tekrar başlatılması için talimat verdiği bildirilmişti.Axiso haber portalı, Türkiye, Mısır ve Katar'ın, Witkoff ve üst düzey İranlı yetkililer arasında önümüzdeki hafta Ankara'da bir görüşme ayarlamak için çalıştıklarını bildirmişti.
i̇ran
