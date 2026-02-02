https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/filistinli-uzman-zelenskiyin-abdnin-ukrayna-cozumune-yonelik-onerileri-ile-ilgili-karar-verme-1103213373.html

Filistinli uzman: Zelenskiy'in, ABD’nin Ukrayna çözümüne yönelik önerileri ile ilgili karar verme yetkisi yok

Filistinli uzman: Zelenskiy'in, ABD'nin Ukrayna çözümüne yönelik önerileri ile ilgili karar verme yetkisi yok

Filistinli uluslararası ilişkiler uzmanı Salimiya, devam eden Ukrayna çözüm sürecine ilişkin yorumunda Zelenskiy'in, ABD'nin önerileri ile ilgili karar verme... 02.02.2026

Filistinli uluslararası ilişkiler araştırmacısı ve Filistin Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü Genel Müdür Yardımcısı Avad Salimiya, Sputnik'e demecinde ABD temsilcilerinin de katılımıyla Abu Dabi'de yapılması planlanan Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmenin ertelenmesini yorumladı."Zelenskiy, ABD’nin Ukrayna krizine yönelik önerilerinin ne şekilde ele alınacağına dair karar verme yetkisine sahip değil” diyen Salimiya, Avrupa'nın (Vladimir) Zelenskiy’e Amerikan önerisini kabul etmemesi için baskı yaptığını belirterek, ‘Atlantik'in iki tarafı arasındaki güvensizliğe ve Batı'nın çatışmayı mümkün olduğunca uzatma yönündeki ortak arzusuna’ dikkat çekti.Uzmana göre, ‘Avrupalılar daha ilk başlarda ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki çatışmayı çözme planını engellemeye karar verdi, bunun nedeniyse genel olarak AB ülkelerine yönelik politikaları, özellikle de Grönland sorunu ile gümrük vergileri, ayrıca kendilerine danışılmadan sürdürülen Rus-Amerikan yakınlaşması oldu. Tüm bunlar kendilerini derinden endişelendiriyor ve planı baltalamaya yöneltiyor’.‘Avrupa'nın uzlaşmaz tavrının bu yolda sadece geçici bir engel olup bunun ötesine geçmediğini’ söyleyen Salimiya, Amerikan tarafının Avrupalılardan hem askeri hem de diplomatik açıdan daha büyük kaynaklara sahip olup çatışmayı sona erdirmeye kararlı olduğunu vurguladı. Filistinli araştırmacı, “Zelenskiy üzerindeki Amerikan etkisi çok güçlü” diyerek, ‘bazı teknik konuların daha fazla zaman gerektirdiğini’ sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/abd-basini-ukrayna-ile-ilgili-ikinci-tur-gorusmeler-birkac-gun-ertelendi-1103185662.html

