ABD basını: Ukrayna ile ilgili ikinci tur görüşmeler birkaç gün ertelendi

ABD basını: Ukrayna ile ilgili ikinci tur görüşmeler birkaç gün ertelendi

01.02.2026

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Rus ve Amerikan tarafının hafta sonu Miami’de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcileri arasında Abu Dabi'de yapılması planlanan Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik görüşmelerin ikinci turu birkaç gün ertelendi.Haberde, “Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için yapılan üçlü görüşmelerin ikinci turu, Rus ve Amerikalı müzakereciler arasında bu hafta sonu Florida'da gerçekleşen sürpriz görüşmenin ardından birkaç gün ertelendi” ifadelerine yer verildi.Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla güvenlik konuları ile ilgili oluşturulan üçlü çalışma grubunun görüşmeleri, 23-24 Ocak’ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de kapalı formatta gerçekleşmişti. Taraflar, ABD’nin önerdiği barış planındaki çözümsüz kalan başlıkları ele almıştı.Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlığındaki Amerikan heyetiyle hafta sonu Miami’de yaptığı görüşmenin yapıcı geçtiğini belirtmişti.

