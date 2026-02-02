Türkiye
Fenerbahçe, Kocaelispor'u yenerek 20 yıl sonra rekor kırdı
Fenerbahçe, Kocaelispor'u yenerek 20 yıl sonra rekor kırdı
Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Asensio ve 75. dakikada Nene kaydetti.Ligde yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, bu sonuçla kulüp tarihinde 20 yıl aradan sonra ilk 20 haftayı yenilgi yüzü görmeden tamamlamayı başardı.
22:19 02.02.2026
© AA / Uğur Subaşı
Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor’u 2-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.
Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Asensio ve 75. dakikada Nene kaydetti.
Ligde yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, bu sonuçla kulüp tarihinde 20 yıl aradan sonra ilk 20 haftayı yenilgi yüzü görmeden tamamlamayı başardı.
