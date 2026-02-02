https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/fenerbahce-kocaelisporu-yenerek-20-yil-sonra-rekor-kirdi-1103214722.html

Fenerbahçe, Kocaelispor'u yenerek 20 yıl sonra rekor kırdı

Fenerbahçe, Kocaelispor'u yenerek 20 yıl sonra rekor kırdı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor’u 2-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu. Karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, 20 yıl aradan sonra... 02.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-02T22:19+0300

2026-02-02T22:19+0300

2026-02-02T22:19+0300

spor

asensio

fenerbahçe

kocaelispor

futbol

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

maç

maç yayını

tarihi maç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103214423_0:285:2078:1454_1920x0_80_0_0_1cec85e8b7b6225e5e65c90ab02a1a77.jpg

Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor’u 2-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Asensio ve 75. dakikada Nene kaydetti.Ligde yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, bu sonuçla kulüp tarihinde 20 yıl aradan sonra ilk 20 haftayı yenilgi yüzü görmeden tamamlamayı başardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/fenerbahce-sidiki-cherifi-sezon-sonuna-kadar-kiraladi-1103189280.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asensio, fenerbahçe, kocaelispor, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, maç, maç yayını, tarihi maç