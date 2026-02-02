https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/fenerbahce-kocaelisporu-yenerek-20-yil-sonra-rekor-kirdi-1103214722.html
Fenerbahçe, Kocaelispor'u yenerek 20 yıl sonra rekor kırdı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103214423_0:285:2078:1454_1920x0_80_0_0_1cec85e8b7b6225e5e65c90ab02a1a77.jpg
Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor’u 2-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Asensio ve 75. dakikada Nene kaydetti.Ligde yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, bu sonuçla kulüp tarihinde 20 yıl aradan sonra ilk 20 haftayı yenilgi yüzü görmeden tamamlamayı başardı.
2026
