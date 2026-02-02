https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/fenerbahce-sidiki-cherifi-sezon-sonuna-kadar-kiraladi-1103189280.html

Fenerbahçe Sidiki Cherif'i sezon sonuna kadar kiraladı

Fenerbahçe Sidiki Cherif'i sezon sonuna kadar kiraladı

02.02.2026

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Sidiki Cherif satın alma opsiyonuyla kiralandı.Dün özel uçakla İstanbul'a getirilen Sidiki Cherif için kulüp binasında imza töreni düzenlendi. Törende Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Terzi de yer aldı.Sağlık kontrolünden geçtiFransız ekibi Angers'ten Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı 19 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden geçti.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerde futbolcuya öncelikle kan tetkikleri yapıldı.Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam eden kontroller, efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı.

