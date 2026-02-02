https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/fenerbahce-sidiki-cherifi-sezon-sonuna-kadar-kiraladi-1103189280.html
Fenerbahçe Sidiki Cherif'i sezon sonuna kadar kiraladı
Fenerbahçe Sidiki Cherif'i sezon sonuna kadar kiraladı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe 19 yaşındaki forvet oyuncusu Sidiki Cherif'i Fransız ekibi Angers'ten kadrosuna kattı. 02.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-02T00:53+0300
2026-02-02T00:53+0300
2026-02-02T00:54+0300
spor
fenerbahçe
sidiki cherif
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103189373_0:222:2512:1635_1920x0_80_0_0_a611144e5c0635c9947189e2f3f76c72.jpg
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Sidiki Cherif satın alma opsiyonuyla kiralandı.Dün özel uçakla İstanbul'a getirilen Sidiki Cherif için kulüp binasında imza töreni düzenlendi. Törende Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Terzi de yer aldı.Sağlık kontrolünden geçtiFransız ekibi Angers'ten Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı 19 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden geçti.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerde futbolcuya öncelikle kan tetkikleri yapıldı.Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam eden kontroller, efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/galatasaray-kayserisporu-4-0-maglup-etti--1103187916.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103189373_0:0:2512:1885_1920x0_80_0_0_fc912411fd7a8cd1b1f3aeeb74f7fe07.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe, sidiki cherif
fenerbahçe, sidiki cherif
Fenerbahçe Sidiki Cherif'i sezon sonuna kadar kiraladı
00:53 02.02.2026 (güncellendi: 00:54 02.02.2026)
Fenerbahçe 19 yaşındaki forvet oyuncusu Sidiki Cherif'i Fransız ekibi Angers'ten kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Sidiki Cherif satın alma opsiyonuyla kiralandı.
Dün özel uçakla İstanbul'a getirilen Sidiki Cherif için kulüp binasında imza töreni düzenlendi. Törende Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Terzi de yer aldı.
Sağlık kontrolünden geçti
Fransız ekibi Angers'ten Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı 19 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerde futbolcuya öncelikle kan tetkikleri yapıldı.
Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam eden kontroller, efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı.