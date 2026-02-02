https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/fatih-urekin-vefatina-iliskin-hastaneden-ilk-aciklama-1103212607.html
Fatih Ürek’in vefatına ilişkin hastaneden ilk açıklama
Fatih Ürek’in vefatına ilişkin hastaneden ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı Fatih Ürek'in vefatı sanat dünyası ve sevenlerini yasa boğarken, ölümünün ardından sosyal medyada uyuşturucudan hayatını kaybettiği iddiası gündem... 02.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-02T18:34+0300
2026-02-02T18:34+0300
2026-02-02T18:34+0300
türki̇ye
türkiye
fatih ürek
fatih
uyuşturucu
ölüm
ölüm riski
ölüm nedeni
şüpheli ölüm
ölüm tehdidi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100214317_2:0:637:357_1920x0_80_0_0_f2ea588788fe71baf78f6198972214bb.jpg
Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası günlerce yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Fatih Ürek’in vefatının ardından, uyuşturucu kullanımı sonucu hayatını kaybettiği yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.Hastaneden yapılan açıklamada, sanatçının 15 Ekim 2025 tarihinde 112 Acil Ambulans ekipleri tarafından entübe halde hastaneye getirildiği ve hastaneye kabulünün ardından tüm acil ve ileri yaşam destek müdahalelerinin eksiksiz şekilde uygulandığı belirtildi.Açıklamada, hastanın evdeki ilk müdahalesinden hastanedeki yatış süresi boyunca bilincinin kapalı olduğu vurgulanarak, yapılan klinik değerlendirme ve tedavilerde sosyal medyada iddia edildiği gibi herhangi bir madde kullanımına dair bulguya rastlanmadığı ifade edildi.Hastane yönetimi, kamuoyunda yer alan asılsız ve spekülatif paylaşımların tıbbi gerçeklerle örtüşmediğini belirterek, doğru bilgilendirme amacıyla bu açıklamanın yapılmasının gerekli görüldüğünü kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/fatih-urek-kendi-aciklamisti-vasiyeti-ortaya-cikti-1103173893.html
türki̇ye
fatih
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100214317_82:0:558:357_1920x0_80_0_0_a4b4223b0766909b15224798459d7fa6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, fatih ürek, fatih, uyuşturucu, ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni, şüpheli ölüm, ölüm tehdidi, ölüm nedenleri
türkiye, fatih ürek, fatih, uyuşturucu, ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni, şüpheli ölüm, ölüm tehdidi, ölüm nedenleri
Fatih Ürek’in vefatına ilişkin hastaneden ilk açıklama
Ünlü sanatçı Fatih Ürek'in vefatı sanat dünyası ve sevenlerini yasa boğarken, ölümünün ardından sosyal medyada uyuşturucudan hayatını kaybettiği iddiası gündem olmuştu. Kaldırıldığı hastaneden yazılı bir açıklama yayımlandı.
Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası günlerce yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Fatih Ürek’in vefatının ardından, uyuşturucu kullanımı sonucu hayatını kaybettiği yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Hastaneden yapılan açıklamada, sanatçının 15 Ekim 2025 tarihinde 112 Acil Ambulans ekipleri tarafından entübe halde hastaneye getirildiği ve hastaneye kabulünün ardından tüm acil ve ileri yaşam destek müdahalelerinin eksiksiz şekilde uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, hastanın evdeki ilk müdahalesinden hastanedeki yatış süresi boyunca bilincinin kapalı olduğu vurgulanarak, yapılan klinik değerlendirme ve tedavilerde sosyal medyada iddia edildiği gibi herhangi bir madde kullanımına dair bulguya rastlanmadığı ifade edildi.
Hastane yönetimi, kamuoyunda yer alan asılsız ve spekülatif paylaşımların tıbbi gerçeklerle örtüşmediğini belirterek, doğru bilgilendirme amacıyla bu açıklamanın yapılmasının gerekli görüldüğünü kaydetti.