Fatih Ürek’in vefatına ilişkin hastaneden ilk açıklama

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası günlerce yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Fatih Ürek’in vefatının ardından, uyuşturucu kullanımı sonucu hayatını kaybettiği yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.Hastaneden yapılan açıklamada, sanatçının 15 Ekim 2025 tarihinde 112 Acil Ambulans ekipleri tarafından entübe halde hastaneye getirildiği ve hastaneye kabulünün ardından tüm acil ve ileri yaşam destek müdahalelerinin eksiksiz şekilde uygulandığı belirtildi.Açıklamada, hastanın evdeki ilk müdahalesinden hastanedeki yatış süresi boyunca bilincinin kapalı olduğu vurgulanarak, yapılan klinik değerlendirme ve tedavilerde sosyal medyada iddia edildiği gibi herhangi bir madde kullanımına dair bulguya rastlanmadığı ifade edildi.Hastane yönetimi, kamuoyunda yer alan asılsız ve spekülatif paylaşımların tıbbi gerçeklerle örtüşmediğini belirterek, doğru bilgilendirme amacıyla bu açıklamanın yapılmasının gerekli görüldüğünü kaydetti.

