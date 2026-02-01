Türkiye
Fatih Ürek kendi açıklamıştı: Vasiyeti ortaya çıktı
Fatih Ürek kendi açıklamıştı: Vasiyeti ortaya çıktı
59 yaşında yaşamını yitiren sanatçı Fatih Ürek'in, yıllar önce katıldığı bir programda paylaştığı vasiyeti yeniden gündeme geldi. Ürek'in en büyük hayali... 01.02.2026
Ünlü sanatçı Fatih Ürek, 15 Ekim’de evinde fenalaşarak kalbi durmuş, sağlık ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık müdahalesiyle yeniden hayata döndürülmüş ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. O günden bu yana yaşam mücadelesi veren Ürek, 30 Ocak 2025 Cuma akşamı 107 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.Ürek’in vefatının ardından, kamuoyunun merak ettiği vasiyetine ilişkin sözleri de yeniden gündeme taşındı. Sanatçı, iki yıl önce konuk olduğu televizyon programında vasiyetiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu."Vasiyetini yazdın mı?" sorusuna Fatih Ürek, "Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir şey olsun, bir hayır olsun. Hayatımda en çok istediğim şey benim adıma bir okul yaptırmak. Okul olsun istiyorum. Okullarımıza ihtiyacımız var. Çocukları görünce ağlıyorum" şeklinde cevap vermişti.Programda yöneltilen “Bir gün bana bir şey olursa mezarıma gelmesini istemeyeceğin insanlar var mı?” sorusuna da samimi bir yanıt veren Ürek, bazı kırgınlıklarını dile getirerek gönlünü inciten kişiler olduğunu belirtmişti. Açıklamasında, yaşadığı hayal kırıklıklarının sektörden değil, kişisel ilişkilerden kaynaklandığına dikkat çekmişti.
09:55 01.02.2026
59 yaşında yaşamını yitiren sanatçı Fatih Ürek’in, yıllar önce katıldığı bir programda paylaştığı vasiyeti yeniden gündeme geldi. Ürek’in en büyük hayali, kendi adına bir okul yaptırmak ve bunu kalıcı bir hayra dönüştürmekti.
Ünlü sanatçı Fatih Ürek, 15 Ekim’de evinde fenalaşarak kalbi durmuş, sağlık ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık müdahalesiyle yeniden hayata döndürülmüş ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
O günden bu yana yaşam mücadelesi veren Ürek, 30 Ocak 2025 Cuma akşamı 107 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.
Ürek’in vefatının ardından, kamuoyunun merak ettiği vasiyetine ilişkin sözleri de yeniden gündeme taşındı. Sanatçı, iki yıl önce konuk olduğu televizyon programında vasiyetiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
"Vasiyetini yazdın mı?" sorusuna Fatih Ürek, "Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir şey olsun, bir hayır olsun. Hayatımda en çok istediğim şey benim adıma bir okul yaptırmak. Okul olsun istiyorum. Okullarımıza ihtiyacımız var. Çocukları görünce ağlıyorum" şeklinde cevap vermişti.
Programda yöneltilen “Bir gün bana bir şey olursa mezarıma gelmesini istemeyeceğin insanlar var mı?” sorusuna da samimi bir yanıt veren Ürek, bazı kırgınlıklarını dile getirerek gönlünü inciten kişiler olduğunu belirtmişti. Açıklamasında, yaşadığı hayal kırıklıklarının sektörden değil, kişisel ilişkilerden kaynaklandığına dikkat çekmişti.
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
30 Ocak, 20:44
30 Ocak, 20:44
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
