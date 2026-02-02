https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/direksiyon-hakimiyetini-kaybetti-surucu-arabayla-avmye-daldi-1103211307.html
Direksiyon hakimiyetini kaybetti: Sürücü arabayla AVM'ye daldı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti: Sürücü arabayla AVM'ye daldı
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da kontrolden çıkan otomobil alışveriş merkezine girdi. Kazada hafif yaralanan bir kafe çalışanı Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, sürücü... 02.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-02T17:34+0300
2026-02-02T17:34+0300
2026-02-02T17:34+0300
türki̇ye
tekirdağ
çorlu
çorlu adliyesi
trafik
trafik kazası
trafik cezası
trafik polisi
trafik ihlali
trafik cezaları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103211133_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e924e76fdc803797e97c532a401e695f.jpg
Çorlu'da bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten demir trabzanları aşarak AVM'ye uçtu.Olayda ilk belirlemelere göre bir kafe çalışanı yaralandı. Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü ise kazayı yara almadan atlatırken, bir iş yerinin camları çarpma nedeniyle kırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/tarsus-adana-gaziantep-otoyolunda-zincirleme-trafik-kazasi-olu-ve-yaralilar-var-1103140741.html
türki̇ye
tekirdağ
çorlu
çorlu adliyesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103211133_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_89321d796013b617ec03ea84e0a4de1a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tekirdağ, çorlu, çorlu adliyesi, trafik, trafik kazası, trafik cezası, trafik polisi, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik kontrolü
tekirdağ, çorlu, çorlu adliyesi, trafik, trafik kazası, trafik cezası, trafik polisi, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik kontrolü
Direksiyon hakimiyetini kaybetti: Sürücü arabayla AVM'ye daldı
Tekirdağ'da kontrolden çıkan otomobil alışveriş merkezine girdi. Kazada hafif yaralanan bir kafe çalışanı Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Çorlu'da bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten demir trabzanları aşarak AVM'ye uçtu.
Olayda ilk belirlemelere göre bir kafe çalışanı yaralandı. Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sürücü ise kazayı yara almadan atlatırken, bir iş yerinin camları çarpma nedeniyle kırıldı.