https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/direksiyon-hakimiyetini-kaybetti-surucu-arabayla-avmye-daldi-1103211307.html

Direksiyon hakimiyetini kaybetti: Sürücü arabayla AVM'ye daldı

Sputnik Türkiye

02.02.2026

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103211133_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e924e76fdc803797e97c532a401e695f.jpg

Çorlu'da bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten demir trabzanları aşarak AVM'ye uçtu.Olayda ilk belirlemelere göre bir kafe çalışanı yaralandı. Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü ise kazayı yara almadan atlatırken, bir iş yerinin camları çarpma nedeniyle kırıldı.

