https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/direksiyon-hakimiyetini-kaybetti-surucu-arabayla-avmye-daldi-1103211307.html
Direksiyon hakimiyetini kaybetti: Sürücü arabayla AVM'ye daldı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti: Sürücü arabayla AVM'ye daldı
Tekirdağ'da kontrolden çıkan otomobil alışveriş merkezine girdi. Kazada hafif yaralanan bir kafe çalışanı Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, sürücü... 02.02.2026, Sputnik Türkiye
Çorlu'da bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten demir trabzanları aşarak AVM'ye uçtu.Olayda ilk belirlemelere göre bir kafe çalışanı yaralandı. Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü ise kazayı yara almadan atlatırken, bir iş yerinin camları çarpma nedeniyle kırıldı.
17:34 02.02.2026
© AA / Süleyman Coşkun BozyelÇorlu'da otomobil AVM'ye uçtu
Tekirdağ'da kontrolden çıkan otomobil alışveriş merkezine girdi. Kazada hafif yaralanan bir kafe çalışanı Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Çorlu'da bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten demir trabzanları aşarak AVM'ye uçtu.
Olayda ilk belirlemelere göre bir kafe çalışanı yaralandı. Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sürücü ise kazayı yara almadan atlatırken, bir iş yerinin camları çarpma nedeniyle kırıldı.
