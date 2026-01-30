https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/tarsus-adana-gaziantep-otoyolunda-zincirleme-trafik-kazasi-olu-ve-yaralilar-var-1103140741.html

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda 10 araç birbirine girdi: 2 kişi hayatını kaybetti, 10 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. 30.01.2026, Sputnik Türkiye

Gaziantep Valiliği, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.Gaziantep Valiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, TAG Otoyolu Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde havanın sisli olması nedeniyle 10 aracın karıştığı trafik kazasının meydana geldiği belirtildi.Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır olmak üzere 10 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

