Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/tarsus-adana-gaziantep-otoyolunda-zincirleme-trafik-kazasi-olu-ve-yaralilar-var-1103140741.html
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda 10 araç birbirine girdi: 2 kişi hayatını kaybetti, 10 yaralı
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda 10 araç birbirine girdi: 2 kişi hayatını kaybetti, 10 yaralı
Sputnik Türkiye
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. 30.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-30T10:35+0300
2026-01-30T10:58+0300
türki̇ye
tag otoyolu
kaza
gaziantep
adana
tarsus
zincirleme kaza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1e/1103141257_3:0:1279:718_1920x0_80_0_0_752f83b87acd85f777b9569cc5dc4e2a.jpg
Gaziantep Valiliği, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.Gaziantep Valiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, TAG Otoyolu Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde havanın sisli olması nedeniyle 10 aracın karıştığı trafik kazasının meydana geldiği belirtildi.Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır olmak üzere 10 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
türki̇ye
tag otoyolu
gaziantep
adana
tarsus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1e/1103141257_199:0:1156:718_1920x0_80_0_0_147636cef710caabda977725f5a710eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tarsus-adana-gaziantep otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: ölü ve yaralılar var
tarsus-adana-gaziantep otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: ölü ve yaralılar var

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda 10 araç birbirine girdi: 2 kişi hayatını kaybetti, 10 yaralı

10:35 30.01.2026 (güncellendi: 10:58 30.01.2026)
© Beyza Nur EryılmazTarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2026
© Beyza Nur Eryılmaz
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Gaziantep Valiliği, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Gaziantep Valiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, TAG Otoyolu Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde havanın sisli olması nedeniyle 10 aracın karıştığı trafik kazasının meydana geldiği belirtildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır olmak üzere 10 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve yardım ekibi sevk edilmiş, otoban jandarma ekipleri tarafından kaza bölgesi kordon altına alınmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın Gaziantep ve Nizip'te bulunan hastanelere sevki gerçekleşmektedir. Kazanın meydana geldiği yol trafiğe Şanlıurfa istikametinde kapalıdır. Trafik Doğu gişelerinden devlet kara yoluna verilmiştir. Yardım ekiplerimizin müdahaleleri devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала