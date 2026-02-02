Türkiye
Bakan Yerlikaya duyurdu, 12 şirkete kayyum atandı: 804 milyon lira değerindeki 20 taşınmaza el konuldu
Bakan Yerlikaya duyurdu, 12 şirkete kayyum atandı: 804 milyon lira değerindeki 20 taşınmaza el konuldu
Şanlıurfa'da tefecilik yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 37 zanlıdan 23'ü tutuklandı. Şüphelilere ait 12 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. 02.02.2026
2026-02-02T09:46+0300
2026-02-02T09:49+0300
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da tefecilik yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 37 şüpheliden 23'ünün tutuklandığını bildirdi.45 adrese operasyonYerlikaya, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışma sonucu 545 jandarma personelince, jandarma İHA (JİHA) desteğiyle 45 adrese operasyonlar düzenlendiğini belirtti.Tefecilik yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 4,2 milyar liralık hesap hareketi bulunan 37 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, 23'ünün tutuklandığını, 14'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını kaydetti.12 şirkete kayyum atandıMASAK verileri sonucu şüphelilere ait yaklaşık 804 milyon lira değerindeki 20 taşınmaza, 55 araca ve 1145 banka hesabına el konulduğuna, 12 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandığına dikkati çeken Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:Organize suç örgütleri ve çetelerle mücadeleyi tefecilere karşı da aynı kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Yerlikaya, Vali'yi, Cumhuriyet Başsavcılığını, İl Jandarma Komutanlığını ve emeği geçenleri tebrik etti.
Bakan Yerlikaya duyurdu, 12 şirkete kayyum atandı: 804 milyon lira değerindeki 20 taşınmaza el konuldu

09:46 02.02.2026 (güncellendi: 09:49 02.02.2026)
Şanlıurfa'da tefecilik yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 37 zanlıdan 23'ü tutuklandı
Şanlıurfa'da tefecilik yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 37 zanlıdan 23'ü tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2026
Abone ol
Şanlıurfa'da tefecilik yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 37 zanlıdan 23'ü tutuklandı. Şüphelilere ait 12 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da tefecilik yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 37 şüpheliden 23'ünün tutuklandığını bildirdi.

45 adrese operasyon

Yerlikaya, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışma sonucu 545 jandarma personelince, jandarma İHA (JİHA) desteğiyle 45 adrese operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
Tefecilik yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 4,2 milyar liralık hesap hareketi bulunan 37 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, 23'ünün tutuklandığını, 14'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını kaydetti.

12 şirkete kayyum atandı

MASAK verileri sonucu şüphelilere ait yaklaşık 804 milyon lira değerindeki 20 taşınmaza, 55 araca ve 1145 banka hesabına el konulduğuna, 12 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandığına dikkati çeken Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin faizle borç verdikleri vatandaşlarımızı baskı altına aldıkları, yüksek faizle verdikleri paraların teminatı olarak vatandaşlarımıza çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşlarımıza ait mal varlıklarını ise tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı."
Organize suç örgütleri ve çetelerle mücadeleyi tefecilere karşı da aynı kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Yerlikaya, Vali'yi, Cumhuriyet Başsavcılığını, İl Jandarma Komutanlığını ve emeği geçenleri tebrik etti.
