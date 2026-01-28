https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/ali-yerlikaya-acikladi-14-suclu-turkiyeye-iade-edildi-cirkinlerin-elebasi-da-listede-1103087579.html

Ali Yerlikaya açıkladı: 14 suçlu Türkiye’ye iade edildi, Çirkinler’in elebaşı da listede

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 13 suçlu ile ulusal düzeyde aranan 1 kişinin Gürcistan, Almanya, Ermenistan, Hırvatistan ve Karadağ’dan... 28.01.2026, Sputnik Türkiye

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranan 13 kişi ile ulusal seviyede aranan 1 kişinin yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini bildirdi. Operasyonlar Gürcistan, Almanya, Ermenistan, Hırvatistan ve Karadağ’da eş zamanlı yürütüldü.İade edilenler arasında Çirkinler Organize Suç Örgütü yöneticisi Cihat Altunç da bulunuyor. Altunç’un, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yağma”, “kasten yaralama”, “konut dokunulmazlığını ihlal” gibi çok sayıda suçtan uluslararası seviyede arandığı belirtildi.Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre iade edilen şüpheliler;Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma, Bulundurma” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,"Yağma” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.R.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,“Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.İ. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,“Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Yaralama” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,“Kasten Öldürme, Yağma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.K. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,“Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Yağma (6 kez), Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,“Hırsızlık, Resmî Belgede Sahtecilik” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.K. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Silahla Tehdit(2 kez), Mala Zarar Verme” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,“Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme” ve muhtelif suçlardan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.A.Y. isimli şahıs ALMANYA’da,“Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.M. isimli şahıs ALMANYA’da,“Nitelikli Kasten Öldürme, Nitelikli Yağma, Resmî Belgede Sahtecilik” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan D.G. isimli şahıs ERMENİSTAN’da,“Dolandırıcılık” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan H.S.Ç. isimli şahıs KARADAĞ’da,“Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Yağma” suçlarından ulusal seviyede aranan C.B. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

