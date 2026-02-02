https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/abd-topraklarini-tarih-boyunca-nasil-satin-alarak-genisletti-1103206312.html
ABD topraklarını tarih boyunca nasıl satın alarak genişletti?
ABD, tarihi boyunca topraklarını büyük ölçüde satın alma yoluyla genişletmiştir.
Bu stratejinin en önemli örnekleri arasında Louisiana, Florida ve Alaska satın alımları yer alıyor. Grönland meselesi gündemde yerini korurken Sputnik, konuyla ilgili infografiği hazırladı.
ABD, tarihi boyunca topraklarını büyük ölçüde satın alma yoluyla genişletmiştir.
Bu stratejinin en önemli örnekleri arasında Louisiana, Florida ve Alaska satın alımları yer alıyor.
Grönland meselesi gündemde yerini korurken Sputnik, konuyla ilgili infografiği hazırladı.