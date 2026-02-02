Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
ABD topraklarını tarih boyunca nasıl satın alarak genişletti?
ABD topraklarını tarih boyunca nasıl satın alarak genişletti?
ABD, tarihi boyunca topraklarını büyük ölçüde satın alma yoluyla genişletmiştir.
Bu stratejinin en önemli örnekleri arasında Louisiana, Florida ve Alaska satın alımları yer alıyor. Grönland meselesi gündemde yerini korurken Sputnik, konuyla ilgili infografiği hazırladı.
ABD topraklarını tarih boyunca nasıl satın alarak genişletti?
ABD, tarihi boyunca topraklarını büyük ölçüde satın alma yoluyla genişletmiştir.
Bu stratejinin en önemli örnekleri arasında Louisiana, Florida ve Alaska satın alımları yer alıyor.
Grönland meselesi gündemde yerini korurken Sputnik, konuyla ilgili infografiği hazırladı.
