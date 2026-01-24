https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/cumhurbaskani-erdogandan-ozgur-ozele-deprem-bolgesine-sahip-cikmak-yeni-mi-akliniza-geldi-1103005618.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: 'Deprem bölgesine sahip çıkmak yeni mi aklınıza geldi?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: 'Deprem bölgesine sahip çıkmak yeni mi aklınıza geldi?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i deprem bölgesi ve... 24.01.2026

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Şimdi ana muhalefetin genel başkanı yine çıkıp "bu evleri bitiremezler" diyecektir. Kendisinin bile inanmadığı bir sürü abuk sabuk argümanı öne sürerek bu evlerin niçin yapılamayacağını millete anlatmaya çalışacaktır. Bunu nereden mi biliyorum? Değerli Aydınlılar, aynısını deprem bölgesinde yaptı da ondan biliyorum. Hatırlayın, 6 Şubat depreminden sonra bize neler neler söylediler. "Hükümet bu enkazın altında kalır" dediler. "Bunlar enkazı kaldıramaz" dediler. "Evleri inşa edemezler" dediler. Aynı şeyi İzmir için de söylediler. Peki, İzmir'de o depremde biz bütün enkazı kaldırdık mı? Ve vatandaşlarımızı hamdolsun o konutlara yerleştirdik mi? Dünyanın en büyük şantiyesini deprem bölgemizde kurarak 7 gün 24 saat esasıyla çalıştık, çabaladık, millete mahcup olmamak için adeta çırpındık. 27 Aralık'ta yani yıl bitmeden 455 bininci konutun anahtarlarını Hatay'da hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik.'3 yıldır neredeydin Özgür efendi?'Yani milletimize söz verdik, hamdolsun sözümüzü de yerine getirdik. Avrupa'sı dahil dünyada hemen hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı bir yükü alnımızın akıyla sırtlandık. Şimdi bakınız, geçenlerde nasıl olduysa CHP Genel Başkanı'nın yolu Hatay'a düşmüş. Baktım orada kendince yaşadığı utancı gizlemeye çalışıyor. Hatay'da yapılan işleri gördükçe; konutları, yolları, caddeleri, okulları, hastaneleri, ticarethaneleri gördükçe vakti zamanında ettiği o büyük laflar aklına geliyor ve herhalde onların altında eziliyor. Normalde bizden açıkça özür dilemesi gerekirken lafı eğip bükerek işin içinden ayrılmak istiyor, sıyrılmak istiyor. Daha fazla pot kırmasa aslında bu yaptığı anlaşılabilir; fakat bu zat depremin üzerinden 3 yıl geçtikten sonra çıkıyor "deprem bölgesini yalnız bırakmayacağız" diyor. İyi hoş da sormazlar mı sana; 3 yıldır neredeydin Özgür efendi?Yeni mi ayıldınız? CHP Genel Başkanı'nın aklına deprem bölgesine sahip çıkmak yeni geliyor.'Emeklilerimizi hükümetimize karşı kışkırtmaya çalışıyorlar'Bunlar bizim verdiğimiz sözleri, kendi ne diyorlardı? Bedava traktör vaatleri gibi zannediyorlar. Her çiftçiye bedava traktör, her depremzedeye bedava ev vereceklerdi ama bütün işleri gibi onlar da yalan oldu. Şimdi de emeklilerimiz üzerinden bir istismar arayışı içindeler. Yöneticileri belediyelerde işçiye maaş yerine harçlık veren kendileri değilmiş gibi emeklilerimizi hükümetimize karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Emekçiler maaşlarını alamadıkları belediye önünde eylem yapıyor, bunlar ya tropikal adalarda keyif çatıyor ya da Meclis'i panayır yerine çeviriyor. Madem emekçinin, emeklinin hakkını düşünüyorsunuz, Ankara'da kürsü basacağınıza belediye çalışanlarının maaşlarını düzenli ödesenize? Maalesef işte böyle tutarsızlar. Ne emekli umurlarında ne maaş yerine harçlık verdikleri işçiler. Bunların tek bildiği hakaret etmek, çamur atmak, karalamak, kabir başında rakı kadehi tokuşturup milletin parasıyla tropik adalarda keyif çatmak."

