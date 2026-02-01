https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/gaziantepte-guvercin-guzellik-yarismasi-duzenlendi-1103184961.html
Gaziantep'te güvercin güzellik yarışması düzenlendi
Gaziantep'te güvercin güzellik yarışması düzenlendi
Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi ve Güvercin Sevenler Derneği tarafından '29. Türkiye Filo Güvercin Güzellik Yarışması' düzenlendi. 01.02.2026
Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi ve Güvercin Sevenler Derneği tarafından '29. Türkiye Filo Güvercin Güzellik Yarışması' düzenlendi.
Orta Doğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen festivale, Gaziantep ve çevre illerden çok sayıda katılımcı ilgi gösterdi.
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada kuşçulara yönelik yeni projelerinden bahsederek,
"Kuş Pazarı'nın arka kısmına yem merkezi kuracağız. Kuşçular yemlerini buradan alacak. Seçim öncesi verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" dedi.
Gaziantep Güvercin Sevenler Derneği Başkanı Hakan Göğüş, Yılmaz'a verdiği destek için teşekkür etti.
Festivalde, 15 farklı kategoride en güzel güvercinlerin sahiplerine kupa ödülleri takdim edildi.
