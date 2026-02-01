https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/burdurda-iki-otomobil-kafa-kafaya-carpisti-7-olu-5-yarali-1103181062.html

Burdur'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 ölü, 5 yaralı

Burdur'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 ölü, 5 yaralı

Burdur'da meydana gelen trafik kazasında iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Ağlasun-Antalya-Isparta Karayolu'nda, Isparta istikameti Aşağı Yumrutaş mevkisinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından bölgede gerekli güvenlik önlemleri alındığı, arama-kurtarma, sağlık ve trafik ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

