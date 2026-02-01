https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/burdurda-iki-otomobil-kafa-kafaya-carpisti-7-olu-5-yarali-1103181062.html
Burdur'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 ölü, 5 yaralı
Burdur'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 ölü, 5 yaralı
Sputnik Türkiye
Burdur'da meydana gelen trafik kazasında iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. 01.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-01T14:10+0300
2026-02-01T14:10+0300
2026-02-01T14:10+0300
türki̇ye
burdur
antalya
isparta
trafik
trafik kazası
trafik cezası
trafik polisi
trafik ihlali
trafik cezaları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/01/1103180879_0:154:2730:1690_1920x0_80_0_0_09c755041d29af35b5b3fe32bd00575a.jpg
Ağlasun-Antalya-Isparta Karayolu'nda, Isparta istikameti Aşağı Yumrutaş mevkisinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından bölgede gerekli güvenlik önlemleri alındığı, arama-kurtarma, sağlık ve trafik ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/antalyada-yolcu-otobusu-devrildi-ilk-belirlemelere-gore-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1103177291.html
türki̇ye
burdur
antalya
isparta
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/01/1103180879_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_cfe084289a6d58e5776c4a7c02999610.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
burdur, antalya, isparta, trafik, trafik kazası, trafik cezası, trafik polisi, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik kontrolü
burdur, antalya, isparta, trafik, trafik kazası, trafik cezası, trafik polisi, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik kontrolü
Burdur'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 ölü, 5 yaralı
Burdur'da meydana gelen trafik kazasında iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.
Ağlasun-Antalya-Isparta Karayolu'nda, Isparta istikameti Aşağı Yumrutaş mevkisinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından bölgede gerekli güvenlik önlemleri alındığı, arama-kurtarma, sağlık ve trafik ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.