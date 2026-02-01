https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/antalyada-yolcu-otobusu-devrildi-ilk-belirlemelere-gore-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1103177291.html
Antalya'da yolcu otobüsü devrildi: 9 can kaybı, 25 yaralı
Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Yaralılardan 9'unun durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi. 8 kişinin hayatını kaybettiği olayda can kaybı sayısı bir kişi artarak toplamda 9'a çıktı. 25 yaralıdan ise 9'unun durumu ağır.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza yerinde yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam Tekirdağ'dan yola çıkan yolcu otobüsünün saat 10.20 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki Kömürler Kavşağı'nda virajı alamayarak şarampole yuvarlandığını söyledi.
Şahin, "Kazada maalesef 8 vatandaşımızı kaybettik, 26 vatandaşımız yaralı. Yaralılardan durumu ağır olanlar da var. Yaralılar, başta şehir hastanesi olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı" dedi.
Kazanın nedeninin yapılacak teknik inceleme sonucu tespit edileceğini dile getiren Şahin, "Zemin ıslak, bölgede sis de varmış. Sürat yapılacak bir yer değil, ancak otobüsün süratli olduğu anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.
Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor