Resmi Gazete'de yayınlandı: 21 ilde kenevir üretimine izin verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı yeni yönetmelikle kenevir üretimi yeniden düzenlendi. 21 ilde lif, tohum ve sap üretimine izin verilirken, tıbbi... 31.01.2026, Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolüne Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yönetmelikle birlikte kenevirin lif, tohum, sap, çiçek ve yaprak üretiminden hasadına kadar tüm süreç yeniden tanımlandı. Amaç dışı kullanımın önlenmesi için denetim ve kontrol mekanizmaları da güçlendirildi.Üretim süreci baştan sona denetlenecekYeni düzenlemeye göre, kenevirden tıbbi ürünler, sağlık ürünleri, kişisel bakım ve destek ürünleri elde edilmesine yönelik tüm üretim aşamaları kayıt altına alınacak.Yetkililer, uyuşturucu etkisi oluşturabilecek kullanımın önüne geçmek için saha denetimleri, dijital takip sistemleri ve izin mekanizmalarının devreye sokulacağını bildirdi.Kenevir üretimine i̇zin verilen 21 i̇lLif, tohum ve sap üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği şu illerde yapılabilecek:Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak.Bu iller ve bağlı ilçelerde üretim, belirlenen standartlara uygun şekilde gerçekleştirilecek.Tıbbi kenevir yalnızca yüksek güvenlikli alanlardaTıbbi ve sağlık ürünleri amaçlı kenevir üretimi ise sınırlı alanlarda yapılabilecek. Buna göre üretim:Bu alanlarda iklimlendirme, kamera sistemleri ve özel güvenlik önlemleri zorunlu olacak.Kişisel bakım ve destek ürünleri i̇çin esnek modelKişisel bakım ve destek ürünleri üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği, hem açık hem kapalı alanlarda yapılabilecek. Bu üretim, lif ve tohum izni bulunan iller ile tıbbi üretim yapılan bölgelerde gerçekleştirilebilecek.Böylece kozmetik, gıda takviyesi ve sağlık ürünleri sektöründe yeni yatırımların önü açılacak.Başvuru ve i̇zin takvimi açıklandıYönetmeliğe göre yetiştiricilik izinleri şu şekilde verilecek:Başvurular, üretim alanı, kapasite ve güvenlik kriterlerine göre değerlendirilecek.

