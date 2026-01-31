Türkiye
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda bir dalga daha: Hasan Can Kaya, Reynmen ve rapçi Çakal gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda bir dalga daha: Hasan Can Kaya, Reynmen ve rapçi Çakal gözaltına alındı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu madde soruşturması kapsamında, aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal'ın da bulunduğu...
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu madde soruşturması kapsamında, kamuoyunda tanınan birçok isme yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal’ın da bulunduğu isimler gözaltına alındı.Soruşturmayı Başsavcılık YürütüyorEdinilen bilgilere göre operasyon, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülüyor. Şüphelilerin, uyuşturucu madde temini ve kullanımıyla bağlantılı iddialar kapsamında ifadeye alındığı öğrenildi.Yetkililer, soruşturmanın gizliliği nedeniyle detay paylaşılmadığını, delil toplama ve ifade alma sürecinin devam ettiğini belirtti.Gözaltı Bilgisi Sosyal Medyadan DuyurulduOperasyonun kamuoyuna yansıması, gazeteci Dilek Yaman Demir’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oldu.Demir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:“Hasan Can Kaya, Reynmen gözaltında… İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu madde soruşturmasında çok sayıda isim gözaltına alındı.”Gözaltına Alınan Diğer İsimlerPaylaşıma göre gözaltına alınanlar arasında şu isimler de bulunuyor:Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni isimlerin de dosyaya dahil edilebileceği ifade ediliyor.Soruşturma Genişletilerek SürüyorAdli kaynaklardan alınan bilgiye göre, ünlü isimlere yönelik operasyon kapsamında dijital materyaller ve iletişim kayıtları da incelemeye alındı. Savcılığın, elde edilecek yeni deliller doğrultusunda dosyayı genişletebileceği belirtiliyor.Gözaltına alınan şüphelilerin, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda bir dalga daha: Hasan Can Kaya, Reynmen ve rapçi Çakal gözaltına alındı

