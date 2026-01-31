https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/unlulere-uyusturucu-operasyonunda-bir-dalga-daha-hasan-can-kaya-reynmen-ve-rapci-cakal-gozaltina-1103163000.html

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda bir dalga daha: Hasan Can Kaya, Reynmen ve rapçi Çakal gözaltına alındı

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda bir dalga daha: Hasan Can Kaya, Reynmen ve rapçi Çakal gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu madde soruşturması kapsamında, aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal’ın da bulunduğu... 31.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-31T09:17+0300

2026-01-31T09:17+0300

2026-01-31T09:17+0300

türki̇ye

türkiye

haberler

reynmen

hasan can kaya

çakal

cumhuriyet başsavcılığı

anadolu cumhuriyet başsavcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/19/1101286909_0:159:1600:1059_1920x0_80_0_0_9dac3b6a39f8c954c0e299a922eb404d.jpg

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu madde soruşturması kapsamında, kamuoyunda tanınan birçok isme yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal’ın da bulunduğu isimler gözaltına alındı.Soruşturmayı Başsavcılık YürütüyorEdinilen bilgilere göre operasyon, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülüyor. Şüphelilerin, uyuşturucu madde temini ve kullanımıyla bağlantılı iddialar kapsamında ifadeye alındığı öğrenildi.Yetkililer, soruşturmanın gizliliği nedeniyle detay paylaşılmadığını, delil toplama ve ifade alma sürecinin devam ettiğini belirtti.Gözaltı Bilgisi Sosyal Medyadan DuyurulduOperasyonun kamuoyuna yansıması, gazeteci Dilek Yaman Demir’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oldu.Demir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:“Hasan Can Kaya, Reynmen gözaltında… İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu madde soruşturmasında çok sayıda isim gözaltına alındı.”Gözaltına Alınan Diğer İsimlerPaylaşıma göre gözaltına alınanlar arasında şu isimler de bulunuyor:Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni isimlerin de dosyaya dahil edilebileceği ifade ediliyor.Soruşturma Genişletilerek SürüyorAdli kaynaklardan alınan bilgiye göre, ünlü isimlere yönelik operasyon kapsamında dijital materyaller ve iletişim kayıtları da incelemeye alındı. Savcılığın, elde edilecek yeni deliller doğrultusunda dosyayı genişletebileceği belirtiliyor.Gözaltına alınan şüphelilerin, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/pek-cok-ust-duzey-atama-ve-gorevden-alma-hasan-suver-cumhurbaskanligi-basdanismani-oldu-1103162010.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, haberler, reynmen, hasan can kaya, çakal, cumhuriyet başsavcılığı, anadolu cumhuriyet başsavcılığı