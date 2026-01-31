https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/unlulere-uyusturucu-operasyonunda-bir-dalga-daha-hasan-can-kaya-reynmen-ve-rapci-cakal-gozaltina-1103163000.html
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda bir dalga daha: Hasan Can Kaya, Reynmen ve rapçi Çakal gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda bir dalga daha: Hasan Can Kaya, Reynmen ve rapçi Çakal gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu madde soruşturması kapsamında, aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal’ın da bulunduğu... 31.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-31T09:17+0300
2026-01-31T09:17+0300
2026-01-31T09:17+0300
türki̇ye
türkiye
haberler
reynmen
hasan can kaya
çakal
cumhuriyet başsavcılığı
anadolu cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/19/1101286909_0:159:1600:1059_1920x0_80_0_0_9dac3b6a39f8c954c0e299a922eb404d.jpg
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu madde soruşturması kapsamında, kamuoyunda tanınan birçok isme yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal’ın da bulunduğu isimler gözaltına alındı.Soruşturmayı Başsavcılık YürütüyorEdinilen bilgilere göre operasyon, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülüyor. Şüphelilerin, uyuşturucu madde temini ve kullanımıyla bağlantılı iddialar kapsamında ifadeye alındığı öğrenildi.Yetkililer, soruşturmanın gizliliği nedeniyle detay paylaşılmadığını, delil toplama ve ifade alma sürecinin devam ettiğini belirtti.Gözaltı Bilgisi Sosyal Medyadan DuyurulduOperasyonun kamuoyuna yansıması, gazeteci Dilek Yaman Demir’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oldu.Demir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:“Hasan Can Kaya, Reynmen gözaltında… İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu madde soruşturmasında çok sayıda isim gözaltına alındı.”Gözaltına Alınan Diğer İsimlerPaylaşıma göre gözaltına alınanlar arasında şu isimler de bulunuyor:Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni isimlerin de dosyaya dahil edilebileceği ifade ediliyor.Soruşturma Genişletilerek SürüyorAdli kaynaklardan alınan bilgiye göre, ünlü isimlere yönelik operasyon kapsamında dijital materyaller ve iletişim kayıtları da incelemeye alındı. Savcılığın, elde edilecek yeni deliller doğrultusunda dosyayı genişletebileceği belirtiliyor.Gözaltına alınan şüphelilerin, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/pek-cok-ust-duzey-atama-ve-gorevden-alma-hasan-suver-cumhurbaskanligi-basdanismani-oldu-1103162010.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/19/1101286909_152:0:1568:1062_1920x0_80_0_0_541d5adc1990fba0e9ef679c3693a6f1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, haberler, reynmen, hasan can kaya, çakal, cumhuriyet başsavcılığı, anadolu cumhuriyet başsavcılığı
türkiye, haberler, reynmen, hasan can kaya, çakal, cumhuriyet başsavcılığı, anadolu cumhuriyet başsavcılığı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda bir dalga daha: Hasan Can Kaya, Reynmen ve rapçi Çakal gözaltına alındı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu madde soruşturması kapsamında, aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal’ın da bulunduğu çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı. Operasyonun genişletilerek sürdüğü, soruşturmanın kapsamının önümüzdeki günlerde netleşeceği bildirildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu madde soruşturması kapsamında, kamuoyunda tanınan birçok isme yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal’ın da bulunduğu isimler gözaltına alındı.
Soruşturmayı Başsavcılık Yürütüyor
Edinilen bilgilere göre operasyon, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülüyor. Şüphelilerin, uyuşturucu madde temini ve kullanımıyla bağlantılı iddialar kapsamında ifadeye alındığı öğrenildi.
Yetkililer, soruşturmanın gizliliği nedeniyle detay paylaşılmadığını, delil toplama ve ifade alma sürecinin devam ettiğini belirtti.
Gözaltı Bilgisi Sosyal Medyadan Duyuruldu
Operasyonun kamuoyuna yansıması, gazeteci Dilek Yaman Demir’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oldu.
Demir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Hasan Can Kaya, Reynmen gözaltında… İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu madde soruşturmasında çok sayıda isim gözaltına alındı.”
Gözaltına Alınan Diğer İsimler
Paylaşıma göre gözaltına alınanlar arasında şu isimler de bulunuyor:
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni isimlerin de dosyaya dahil edilebileceği ifade ediliyor.
Soruşturma Genişletilerek Sürüyor
Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, ünlü isimlere yönelik operasyon kapsamında dijital materyaller ve iletişim kayıtları da incelemeye alındı. Savcılığın, elde edilecek yeni deliller doğrultusunda dosyayı genişletebileceği belirtiliyor.
Gözaltına alınan şüphelilerin, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.