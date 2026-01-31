Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Pek çok üst düzey atama ve görevden alma: Hasan Suver, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı oldu
Pek çok üst düzey atama ve görevden alma: Hasan Suver, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı oldu
Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre Hasan Suver, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi, birçok il müdürü ve müftü ve... 31.01.2026
Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Hasan Suver atandı. Ayrıca pek çok bakanlık ve kamu kurumunda değişikliğe gidildi.Cumhurbaşkanlığı ve BakanlıklarCumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına: Hasan Suver atandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Hasan Suver görevlendirildi.Büyükelçilik atamalarıBakanlıklardaki İl Müdürlükleri ve BaşmüfettişliklerAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı:Kültür ve Turizm Bakanlığı:Milli Eğitim Bakanlığı:Adalet Bakanlığı:Adli Tıp Kurumu:Diyanet İşleri Başkanlığı İl Müftülükleri atamaları:
Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre Hasan Suver, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi, birçok il müdürü ve müftü ve büyükelçi de yeni görevlerine atandı.
Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Hasan Suver atandı. Ayrıca pek çok bakanlık ve kamu kurumunda değişikliğe gidildi.

Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklar

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına: Hasan Suver atandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Hasan Suver görevlendirildi.

Büyükelçilik atamaları

Malta Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği: Protokol Genel Müdür Yardımcısı Barkın Kayaoğlu atandı.
Papua Yeni Gine Bağımsız Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği: Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Bilgin Özkan atandı.

Bakanlıklardaki İl Müdürlükleri ve Başmüfettişlikler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı:
Konya İl Müdürü: Abdullah Neşeli görevden alındı.
Yeni Konya İl Müdürü: Arif Topal (Yozgat İl Müdürü) atandı.
Kilis İl Müdürlüğüne: Müslüm Ferdi Bozkurt (Kahramanmaraş İl Müdürü) atandı.
Kahramanmaraş İl Müdürlüğüne: Emre Çalğan (Kilis İl Müdürü) atandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı:
Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürü: Ahmet Demirdağ görevden alındı.
Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü: Elif Belkıs Baştürk görevden alındı.
Milli Eğitim Bakanlığı:
Açık Başmüfettişliklere: Soner Uluay ve Zülküf Temin atandı.
Adalet Bakanlığı:
Açık Adalet Başmüfettişliğine: İbrahim Atakur atandı.
Adli Tıp Kurumu:
Adli Tıp Onuncu İhtisas Kurulu Üyeliğine: Uzm. Dr. Hüseyin Çağrı Şahin atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı İl Müftülükleri atamaları:

Amasya İl Müftüsü: İbrahim Yavuz (Muş İl Müftüsü)
Muş İl Müftüsü: Nurullah Koçhan
Mersin İl Müftüsü: Mustafa Topal (Kırıkkale İl Müftüsü)
Kırıkkale İl Müftüsü: Abdurrahman Kotan (Kahramanmaraş İl Müftüsü)
Kahramanmaraş İl Müftüsü: Hasan Hüseyin Güller
Gaziantep İl Müftüsü: Mustafa Soykök (Tekirdağ İl Müftüsü)
Tekirdağ İl Müftüsü: Mustafa Bilgiç (Çanakkale İl Müftüsü)
Çanakkale İl Müftüsü: Mevlüt Topçu (Hatay İl Müftüsü)
Hatay İl Müftüsü: Ahmet Dilek (Bilecik İl Müftüsü)
Bilecik İl Müftüsü: Ahmet Aktürkoğlu
İzmir İl Müftüsü: Mevlüt Haliloğlu (Adıyaman İl Müftüsü)
Adıyaman İl Müftüsü: Mustafa Düzgüney
Şırnak İl Müftüsü: Arif Yeşiloğlu
