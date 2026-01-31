https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/pek-cok-ust-duzey-atama-ve-gorevden-alma-hasan-suver-cumhurbaskanligi-basdanismani-oldu-1103162010.html

Pek çok üst düzey atama ve görevden alma: Hasan Suver, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı oldu

Pek çok üst düzey atama ve görevden alma: Hasan Suver, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı oldu

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre Hasan Suver, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi, birçok il müdürü ve müftü ve... 31.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-31T01:02+0300

2026-01-31T01:02+0300

2026-01-31T01:02+0300

türki̇ye

türkiye

hasan suver

mustafa soykök

papua yeni gine

güneydoğu asya

pasifik

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

malta

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/05/1086503556_0:273:2940:1927_1920x0_80_0_0_1b15931643ef1ba22fb571ee8d243e60.jpg

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Hasan Suver atandı. Ayrıca pek çok bakanlık ve kamu kurumunda değişikliğe gidildi.Cumhurbaşkanlığı ve BakanlıklarCumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına: Hasan Suver atandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Hasan Suver görevlendirildi.Büyükelçilik atamalarıBakanlıklardaki İl Müdürlükleri ve BaşmüfettişliklerAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı:Kültür ve Turizm Bakanlığı:Milli Eğitim Bakanlığı:Adalet Bakanlığı:Adli Tıp Kurumu:Diyanet İşleri Başkanlığı İl Müftülükleri atamaları:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/bddk-duyurdu-kredi-karti-ve-kredi-borcu-olanlara-48-ay-yapilandirma-1103161876.html

türki̇ye

papua yeni gine

güneydoğu asya

pasifik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, hasan suver, mustafa soykök, papua yeni gine, güneydoğu asya, pasifik, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), malta