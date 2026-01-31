https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/bddk-duyurdu-kredi-karti-ve-kredi-borcu-olanlara-48-ay-yapilandirma-1103161876.html
BDDK duyurdu: Kredi kartı ve kredi borcu olanlara 48 ay yapılandırma
BDDK, dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartlarıyla ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredilerinin azami 48 ay vadeyle yeniden... 31.01.2026, Sputnik Türkiye
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın sağlanması ve tüketicinin korunması amacıyla yeni düzenlemeleri açıkladı.Karara göre, dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartlarıyla ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri, azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılabilecek. Yapılandırma için 3 ay içinde başvuru yapılması gerekecek.Kredi kartı borçlarında yapılandırılan tutarın yüzde 50’si ödenene kadar kart limitleri artırılmayacak. Ayrıca tüketicilerin tüm bankalardaki kredi kartı toplam limiti 400 bin TL’nin üzerine çıkamayacak. Bankalar, kart limitlerini 1 Ocak 2027’ye kadar müşterilerin gelirleriyle uyumlu hale getirecek.Öte yandan konut kredilerinde birinci el–ikinci el konut ayrımı kaldırıldı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın sağlanması ve tüketicinin korunması amacıyla yeni düzenlemeleri açıkladı.
Karara göre, dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartlarıyla ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri, azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılabilecek. Yapılandırma için 3 ay içinde başvuru yapılması gerekecek.
Kredi kartı borçlarında yapılandırılan tutarın yüzde 50’si ödenene kadar kart limitleri artırılmayacak. Ayrıca tüketicilerin tüm bankalardaki kredi kartı toplam limiti 400 bin TL’nin üzerine çıkamayacak. Bankalar, kart limitlerini 1 Ocak 2027’ye kadar müşterilerin gelirleriyle uyumlu hale getirecek.
Öte yandan konut kredilerinde birinci el–ikinci el konut ayrımı kaldırıldı.