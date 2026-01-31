https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/orban-ukraynanin-abye-katilimi-beraberinde-savas-getirir-1103168124.html

Orban: Ukrayna’nın AB’ye katılımı beraberinde savaş getirir

Orban: Ukrayna’nın AB’ye katılımı beraberinde savaş getirir

Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılımının birlik topraklarına savaş getireceğinden müzakere edilmemesi gerektiğini belirtti. 31.01.2026

Macaristan lideri Viktor Orban, sosyal medya platformu X paylaşımında, Batı Avrupa halklarına yöneticilerine karşı başkaldırarak bu saçma projeden desteğini çekmeye zorlama çağrısında bulundu.Orban, “Ukrayna'nın AB'ye katılması savaşa ve büyük miktarda Avrupa fonunun Kiev'e aktarılmasına yol açacak. Bu mücadele kazanılmalı. Avrupa halkı onlara bu kadar para göndermek istemiyor ve onların AB'de olmasını da istemiyor” diye yazdı.Orban, Macarlar ve Orta Avrupa'nın diğer halklarının akıllıca davranması ve Batı Avrupa’nın “başkaldırıp” liderlerini bu saçma planı desteklemeyi bırakmaya zorlaması durumunda, bu senaryonun önlenebileceğinin altını çizdi.Daha önce Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'nın AB’ye hızlı şekilde katılımını ihtimal dışı bırakmıştı. AB'ye katılmak isteyen her bir ülkenin öncelikle Kopenhag kriterlerini karşılaması gerektiğini vurgulayan Merz, bu sürecin genellikle birkaç yıl sürdüğünü belirtmişti.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'nın AB üyeliği kriterlerini karşılayabileceğine inanmadığını dile getirmişti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban da Ukrayna'nın katılımının Macaristan ekonomisini mahvedeceğini iddia eden Orban ayrıca AB'nin Ukrayna'ya yardım etmek değil, onu sömürgeleştirmek istediğini ve Kiev'i çatışmayı sürdürmeye zorlamanın sömürgeleştirme yöntemlerinden biri olduğunu savunmuştu.Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy, AB'nin Ukrayna'yı 2027'de birliğe kabul etmesini talep etmişti. Zelenskiy, “savaşı sona erdiren” anlaşmada net tarihin belirtilmesinin istediğini kaydetmişti.

