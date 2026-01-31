https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/rusya-ozel-temsilcisi-dmitriyev-muzakereler-icin-miamide-1103165876.html

Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev müzakereler için Miami’de

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, Ukrayna çatışmasına barışçıl çözüm bulma süreci kapsamındaki müzakereler için ABD’nin Miami kentine... 31.01.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101793145_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2cdba8b836e2881535f5553c723edae5.jpg

RDIF Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya paylaşımında, ABD’nin Miami şehrine yaklaşan uçağın yer aldığı bir haritayı paylaştı.Rusya temsilcisi, “Bir kez daha Miami’deyim” diye yazdı.Daha önce Dmitriyev’in, cumartesi günü ABD’nin Miami kentinde Donald Trump'ın yönetiminden yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştireceği bildirilmişti.ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna çatışmasının en kısa sürede çözüme kavuşturulabileceğini dile getirmişti.Ukrayna müzakereleriBAE’de geçen hafta yapılan iki günlük kapalı güvenlik görüşmelerine Moskova, Washington ve Kiev temsilcileri katılmıştı. Taraflar, ABD’nin önerdiği barış planındaki çözümsüz kalan başlıkları ele almıştı. Yeni görüşmenin 1 Şubat’ta yapılması planlanıyor.Yabancı basında yer alan haberlere göre, ABD’nin barış planı; Donbass bölgesinin tamamının Moskova’nın kontrolüne verilmesi, Donbass ve Kırım’ın Rusya toprağı olarak tanınması, Zaporojye ve Herson bölgelerinin büyük kısmında cephe hattının dondurulması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin mevcudiyetinin yarıya indirilmesi ve Ukrayna topraklarında, Rusya’nın derinliklerine saldırı kapasitesine sahip silahların bulundurulmasının yasaklanmasını öngörüyor.Daha önce Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlık ettiği Amerikan heyeti arasında bir görüşme gerçekleştirilmişti. Görüşmede, Rusya ve ABD'nin Ukrayna’nın da katılacağı güvenlik odaklı bir çalışma grubu kurması kararlaştırılmıştı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Amerikan tarafının, Anchorage’de mutabık kalınan formüle göre “toprak meselesi” çözülmeden uzun vadeli bir siyasi çözümün mümkün olmadığı görüşünü kabul ettiğini aktarmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’tan çekilmesinin Moskova açısından temel şartlardan biri olduğunu bir kez daha vurgulamıştı.

