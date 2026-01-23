https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/kuzey-marmara-otoyolunda-feci-kaza-otomobil-gisede-sikisti-1102990569.html
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Otomobil gişede sıkıştı, 2 kişi hayatını kaybetti
İstanbul’un Silivri ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Gişeleri mevkiinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, saat 16.00 sıralarında İstanbul istikametinde yaşandı.Otomobil gişe ile otobüs arasında sıkıştıEdinilen bilgilere göre, Tekirdağ’dan İstanbul yönüne seyir halinde olan yolcu otobüsü, geçiş sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, gişe ile otobüs arasında sıkıştı.Yaralılar var, ekipler seferber edildiKazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Otobüste bulunan yolcular tedbir amacıyla tahliye edilerek başka bir araçla bölgeden uzaklaştırıldı. Kazada iki kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı belirtildi.
17:00 23.01.2026 (güncellendi: 17:47 23.01.2026)
Silivri’de Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Gişeleri’nde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil gişe ile otobüs arasında sıkıştı. Çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi bölgeye sevk edilirken, kazada iki kişi hayatını kaybetti.
İstanbul’un Silivri ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Gişeleri mevkiinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, saat 16.00 sıralarında İstanbul istikametinde yaşandı.
Otomobil gişe ile otobüs arasında sıkıştı
Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ’dan İstanbul yönüne seyir halinde olan yolcu otobüsü, geçiş sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, gişe ile otobüs arasında sıkıştı.
Yaralılar var, ekipler seferber edildi
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Otobüste bulunan yolcular tedbir amacıyla tahliye edilerek başka bir araçla bölgeden uzaklaştırıldı. Kazada iki kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı belirtildi.