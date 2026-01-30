Türkiye
Slutskiy: Guterres'in Kırım ve Donbass açıklaması BM'nin kurucu ilkelerine aykırı
Slutskiy: Guterres’in Kırım ve Donbass açıklaması BM’nin kurucu ilkelerine aykırı
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kırım ve Donbass için ‘halkların kendi kaderini... 30.01.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kırım ve Donbass için “kendi kaderini tayin hakkı geçerli değildir” yönündeki açıklamasının, Birleşmiş Milletler’in kurucu ilkelerine aykırı olduğunu ve örgütün temellerini zayıflattığını ifade etti.Slutskiy ayrıca, BM kararlarında halklar arasında "özel olanlar" ve "hariç tutulanlar" gibi bir ayrımcılığın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, “Bu tür bir yaklaşımla BM’de çok tehlikeli bir emsal oluşur. Umarım örgüt yönetimi bunun olası sonuçlarını fark ediyordur” ifadelerine yer verdi. Daha önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Grönland’ın aksine Kırım ve Donbass bölgelerinde halkların kendi kaderini tayin etme hakkının uygulanamayacağını, bu durumda ‘toprak bütünlüğü’ ilkesinin öncelikli olduğunu belirtmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önce yaptığı açıklamada, Grönland örneğini hatırlatarak, Donbass, Novorossiya ve Kırım halklarının da benzer şekilde kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip olup olmadığı konusunda BM’den görüş istediklerini ifade etmişti.Lavrov, ABD’nin Grönland’la ilgili planlarını açıklamasının ardından, BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric’in, ‘konunun uluslararası hukuk temelinde, Danimarka Krallığı’nın egemenliğine saygı ve Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkına riayet edilerek çözülmesi gerektiğini söylediğini’ anımsatmıştı.
Slutskiy: Guterres'in Kırım ve Donbass açıklaması BM'nin kurucu ilkelerine aykırı

Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kırım ve Donbass için ‘halkların kendi kaderini tayin hakkı uygulanamaz’ açıklamasının, Birleşmiş Milletler’in temellerini ve eşit egemenlik ilkesini baltaladığını belirtti.
Rusya Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kırım ve Donbass için “kendi kaderini tayin hakkı geçerli değildir” yönündeki açıklamasının, Birleşmiş Milletler’in kurucu ilkelerine aykırı olduğunu ve örgütün temellerini zayıflattığını ifade etti.
Çifte standart virüsü BM’ye de bulaştı. BM Şartı herhangi bir menü değildir, içinden seçip uygulama yapılamaz. Tüm egemen ulusların eşitliğini garanti eden temel ilke, elbette ki kendi kaderini tayin hakkını da kapsar. Hukuk bölümünün seçici yaklaşımı ve genel sekreterin bu tutumu BM’nin bizzat temellerini sarsıyor. Güçlünün hukuku üzerinden uluslararası hukuku eğip bükmeye çalışıyorlar.
Slutskiy ayrıca, BM kararlarında halklar arasında "özel olanlar" ve "hariç tutulanlar" gibi bir ayrımcılığın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, “Bu tür bir yaklaşımla BM’de çok tehlikeli bir emsal oluşur. Umarım örgüt yönetimi bunun olası sonuçlarını fark ediyordur” ifadelerine yer verdi.
Daha önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Grönland’ın aksine Kırım ve Donbass bölgelerinde halkların kendi kaderini tayin etme hakkının uygulanamayacağını, bu durumda ‘toprak bütünlüğü’ ilkesinin öncelikli olduğunu belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önce yaptığı açıklamada, Grönland örneğini hatırlatarak, Donbass, Novorossiya ve Kırım halklarının da benzer şekilde kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip olup olmadığı konusunda BM’den görüş istediklerini ifade etmişti.
Lavrov, ABD’nin Grönland’la ilgili planlarını açıklamasının ardından, BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric’in, ‘konunun uluslararası hukuk temelinde, Danimarka Krallığı’nın egemenliğine saygı ve Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkına riayet edilerek çözülmesi gerektiğini söylediğini’ anımsatmıştı.
