https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/zaharova-bm-genel-sekreterinin-kirim-ve-donbass-cikarsamasi-akil-disi-1103133761.html
Zaharova: BM Genel Sekreteri’nin Kırım ve Donbass çıkarsaması ‘akıl dışı’
Zaharova: BM Genel Sekreteri’nin Kırım ve Donbass çıkarsaması ‘akıl dışı’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, BM Genel Sekreteri Guterres’in, ‘Kırım ve Donbass için halkların kendi kaderini tayin hakkı ilkesinin geçerli... 30.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-30T00:19+0300
2026-01-30T00:19+0300
2026-01-30T00:19+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
bm genel sekreteri antonio guterres
donbass
kırım
novorossiya
grönland
kader tayin hakkı
sergey lavrov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090439_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_8d788d2fc39e135273f61f27d62ea971.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kırım ve Donbass’ta “kendi kaderini tayin hakkının” uygulanamayacağına dair açıklamasına Telegram kanalından tepki gösterdi.Zaharova, “BM Sekretaryası son dönemde hangi tür akıl dışı sonuçlara varmadı ki” ifadesini kullandı.Daha önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Grönland’ın aksine Kırım ve Donbass bölgelerinde halkların kendi kaderini tayin etme hakkının uygulanamayacağını, bu durumda ‘toprak bütünlüğü’ ilkesinin öncelikli olduğunu belirtmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önce yaptığı açıklamada, Grönland örneğini hatırlatarak, Donbass, Novorossiya ve Kırım halklarının da benzer şekilde kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip olup olmadığı konusunda BM’den görüş istediklerini ifade etmişti.Lavrov, ABD’nin Grönland’la ilgili planlarını açıklamasının ardından, BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric’in, ‘konunun uluslararası hukuk temelinde, Danimarka Krallığı’nın egemenliğine saygı ve Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkına riayet edilerek çözülmesi gerektiğini söylediğini’ anımsatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/guterres-kirim-ve-donbass-icin-kendi-kaderini-tayin-hakki-gecerli-degil-1103131449.html
donbass
kırım
grönland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090439_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_587f9561c0289ae3db0195efe779f246.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, bm genel sekreteri antonio guterres, donbass, kırım, novorossiya, grönland, kader tayin hakkı, sergey lavrov
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, bm genel sekreteri antonio guterres, donbass, kırım, novorossiya, grönland, kader tayin hakkı, sergey lavrov
Zaharova: BM Genel Sekreteri’nin Kırım ve Donbass çıkarsaması ‘akıl dışı’
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, BM Genel Sekreteri Guterres’in, ‘Kırım ve Donbass için halkların kendi kaderini tayin hakkı ilkesinin geçerli olmadığı’ yönündeki değerlendirmesini ‘akıl dışı' olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kırım ve Donbass’ta “kendi kaderini tayin hakkının” uygulanamayacağına dair açıklamasına Telegram kanalından tepki gösterdi.
Zaharova, “BM Sekretaryası son dönemde hangi tür akıl dışı sonuçlara varmadı ki” ifadesini kullandı.
Daha önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Grönland’ın aksine Kırım ve Donbass bölgelerinde halkların kendi kaderini tayin etme hakkının uygulanamayacağını, bu durumda ‘toprak bütünlüğü’ ilkesinin öncelikli olduğunu belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önce yaptığı açıklamada, Grönland örneğini hatırlatarak, Donbass, Novorossiya ve Kırım halklarının da benzer şekilde kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip olup olmadığı konusunda BM’den görüş istediklerini ifade etmişti.
Lavrov, ABD’nin Grönland’la ilgili planlarını açıklamasının ardından, BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric’in, ‘konunun uluslararası hukuk temelinde, Danimarka Krallığı’nın egemenliğine saygı ve Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkına riayet edilerek çözülmesi gerektiğini söylediğini’ anımsatmıştı.