Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/zaharova-bm-genel-sekreterinin-kirim-ve-donbass-cikarsamasi-akil-disi-1103133761.html
Zaharova: BM Genel Sekreteri’nin Kırım ve Donbass çıkarsaması ‘akıl dışı’
Zaharova: BM Genel Sekreteri’nin Kırım ve Donbass çıkarsaması ‘akıl dışı’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, BM Genel Sekreteri Guterres’in, ‘Kırım ve Donbass için halkların kendi kaderini tayin hakkı ilkesinin geçerli... 30.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-30T00:19+0300
2026-01-30T00:19+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
bm genel sekreteri antonio guterres
donbass
kırım
novorossiya
grönland
kader tayin hakkı
sergey lavrov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090439_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_8d788d2fc39e135273f61f27d62ea971.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kırım ve Donbass’ta “kendi kaderini tayin hakkının” uygulanamayacağına dair açıklamasına Telegram kanalından tepki gösterdi.Zaharova, “BM Sekretaryası son dönemde hangi tür akıl dışı sonuçlara varmadı ki” ifadesini kullandı.Daha önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Grönland’ın aksine Kırım ve Donbass bölgelerinde halkların kendi kaderini tayin etme hakkının uygulanamayacağını, bu durumda ‘toprak bütünlüğü’ ilkesinin öncelikli olduğunu belirtmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önce yaptığı açıklamada, Grönland örneğini hatırlatarak, Donbass, Novorossiya ve Kırım halklarının da benzer şekilde kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip olup olmadığı konusunda BM’den görüş istediklerini ifade etmişti.Lavrov, ABD’nin Grönland’la ilgili planlarını açıklamasının ardından, BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric’in, ‘konunun uluslararası hukuk temelinde, Danimarka Krallığı’nın egemenliğine saygı ve Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkına riayet edilerek çözülmesi gerektiğini söylediğini’ anımsatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/guterres-kirim-ve-donbass-icin-kendi-kaderini-tayin-hakki-gecerli-degil-1103131449.html
donbass
kırım
grönland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090439_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_587f9561c0289ae3db0195efe779f246.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, bm genel sekreteri antonio guterres, donbass, kırım, novorossiya, grönland, kader tayin hakkı, sergey lavrov
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, bm genel sekreteri antonio guterres, donbass, kırım, novorossiya, grönland, kader tayin hakkı, sergey lavrov

Zaharova: BM Genel Sekreteri’nin Kırım ve Donbass çıkarsaması ‘akıl dışı’

00:19 30.01.2026
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2026
© Sputnik
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, BM Genel Sekreteri Guterres’in, ‘Kırım ve Donbass için halkların kendi kaderini tayin hakkı ilkesinin geçerli olmadığı’ yönündeki değerlendirmesini ‘akıl dışı' olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kırım ve Donbass’ta “kendi kaderini tayin hakkının” uygulanamayacağına dair açıklamasına Telegram kanalından tepki gösterdi.
Zaharova, “BM Sekretaryası son dönemde hangi tür akıl dışı sonuçlara varmadı ki” ifadesini kullandı.
Daha önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Grönland’ın aksine Kırım ve Donbass bölgelerinde halkların kendi kaderini tayin etme hakkının uygulanamayacağını, bu durumda ‘toprak bütünlüğü’ ilkesinin öncelikli olduğunu belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önce yaptığı açıklamada, Grönland örneğini hatırlatarak, Donbass, Novorossiya ve Kırım halklarının da benzer şekilde kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip olup olmadığı konusunda BM’den görüş istediklerini ifade etmişti.
Lavrov, ABD’nin Grönland’la ilgili planlarını açıklamasının ardından, BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric’in, ‘konunun uluslararası hukuk temelinde, Danimarka Krallığı’nın egemenliğine saygı ve Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkına riayet edilerek çözülmesi gerektiğini söylediğini’ anımsatmıştı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2026
DÜNYA
Guterres: Kırım ve Donbass için ‘kendi kaderini tayin hakkı’ geçerli değil
Dün, 22:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала