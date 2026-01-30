https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/zaharova-bm-genel-sekreterinin-kirim-ve-donbass-cikarsamasi-akil-disi-1103133761.html

Zaharova: BM Genel Sekreteri’nin Kırım ve Donbass çıkarsaması ‘akıl dışı’

Zaharova: BM Genel Sekreteri’nin Kırım ve Donbass çıkarsaması ‘akıl dışı’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, BM Genel Sekreteri Guterres’in, ‘Kırım ve Donbass için halkların kendi kaderini tayin hakkı ilkesinin geçerli... 30.01.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kırım ve Donbass’ta “kendi kaderini tayin hakkının” uygulanamayacağına dair açıklamasına Telegram kanalından tepki gösterdi.Zaharova, “BM Sekretaryası son dönemde hangi tür akıl dışı sonuçlara varmadı ki” ifadesini kullandı.Daha önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Grönland’ın aksine Kırım ve Donbass bölgelerinde halkların kendi kaderini tayin etme hakkının uygulanamayacağını, bu durumda ‘toprak bütünlüğü’ ilkesinin öncelikli olduğunu belirtmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önce yaptığı açıklamada, Grönland örneğini hatırlatarak, Donbass, Novorossiya ve Kırım halklarının da benzer şekilde kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip olup olmadığı konusunda BM’den görüş istediklerini ifade etmişti.Lavrov, ABD’nin Grönland’la ilgili planlarını açıklamasının ardından, BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric’in, ‘konunun uluslararası hukuk temelinde, Danimarka Krallığı’nın egemenliğine saygı ve Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkına riayet edilerek çözülmesi gerektiğini söylediğini’ anımsatmıştı.

