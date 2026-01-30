https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/milli-egitim-bakanligi-duyurdu-okullar-turk-bayraklariyla-donatilacak-1103133624.html
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Okullar Türk bayraklarıyla donatılacak
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Okullar Türk bayraklarıyla donatılacak
Sputnik Türkiye
Okullarda 2-6 Şubat tarihleri arasında bayrak sevgisine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek. Türk bayrağının tarihi, milli ve manevi... 30.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-30T00:19+0300
2026-01-30T00:19+0300
2026-01-30T00:19+0300
türki̇ye
milli eğitim bakanlığı (meb)
türk
türk öğrenci
okul
okul öncesi eğitim
özel okul
yusuf tekin
bayrak
ulusal bayrak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1e/1103133431_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f589f9156be25a7bf8afe31b26bda73b.jpg
Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 ile gönderilen yazı kapsamında okullarda Türk bayrağının tarihi, milli ve manevi değerlerine yönelik kapsamlı çalışmalar başlatıyor.Uygulama çerçevesinde okul binaları 2-6 Şubat tarihleri arasında Türk bayraklarıyla donatılacak; bayrak sevgisini konu alan resim, şiir, kompozisyon ve afiş yarışmalarıyla sergiler ve çeşitli sanatsal–kültürel etkinlikler düzenlenecek.Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yürütülecek çalışmalarla öğrencilerin milli, manevi ve kültürel değerlerle bütünleşmiş, birlik ve beraberlik bilinci yüksek bireyler olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/fenerbahceden-bayrak-mesaji-stat-kirmizi-beyaza-burunecek-1102926548.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1e/1103133431_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_40d823c4a22b9b258896bc077257c545.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
milli eğitim bakanlığı (meb), türk, türk öğrenci, okul, okul öncesi eğitim, özel okul, yusuf tekin, bayrak, ulusal bayrak
milli eğitim bakanlığı (meb), türk, türk öğrenci, okul, okul öncesi eğitim, özel okul, yusuf tekin, bayrak, ulusal bayrak
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Okullar Türk bayraklarıyla donatılacak
Okullarda 2-6 Şubat tarihleri arasında bayrak sevgisine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek. Türk bayrağının tarihi, milli ve manevi değerleri anlatılacak; binalar bayraklarla donatılacak, yarışmalar ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 ile gönderilen yazı kapsamında okullarda Türk bayrağının tarihi, milli ve manevi değerlerine yönelik kapsamlı çalışmalar başlatıyor.
Uygulama çerçevesinde okul binaları 2-6 Şubat tarihleri arasında Türk bayraklarıyla donatılacak; bayrak sevgisini konu alan resim, şiir, kompozisyon ve afiş yarışmalarıyla sergiler ve çeşitli sanatsal–kültürel etkinlikler düzenlenecek.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yürütülecek çalışmalarla öğrencilerin milli, manevi ve kültürel değerlerle bütünleşmiş, birlik ve beraberlik bilinci yüksek bireyler olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.