Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Okullar Türk bayraklarıyla donatılacak
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Okullar Türk bayraklarıyla donatılacak
Okullarda 2-6 Şubat tarihleri arasında bayrak sevgisine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek. Türk bayrağının tarihi, milli ve manevi... 30.01.2026, Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 ile gönderilen yazı kapsamında okullarda Türk bayrağının tarihi, milli ve manevi değerlerine yönelik kapsamlı çalışmalar başlatıyor.Uygulama çerçevesinde okul binaları 2-6 Şubat tarihleri arasında Türk bayraklarıyla donatılacak; bayrak sevgisini konu alan resim, şiir, kompozisyon ve afiş yarışmalarıyla sergiler ve çeşitli sanatsal–kültürel etkinlikler düzenlenecek.Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yürütülecek çalışmalarla öğrencilerin milli, manevi ve kültürel değerlerle bütünleşmiş, birlik ve beraberlik bilinci yüksek bireyler olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.
00:19 30.01.2026
Okullarda 2-6 Şubat tarihleri arasında bayrak sevgisine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek. Türk bayrağının tarihi, milli ve manevi değerleri anlatılacak; binalar bayraklarla donatılacak, yarışmalar ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 ile gönderilen yazı kapsamında okullarda Türk bayrağının tarihi, milli ve manevi değerlerine yönelik kapsamlı çalışmalar başlatıyor.
Uygulama çerçevesinde okul binaları 2-6 Şubat tarihleri arasında Türk bayraklarıyla donatılacak; bayrak sevgisini konu alan resim, şiir, kompozisyon ve afiş yarışmalarıyla sergiler ve çeşitli sanatsal–kültürel etkinlikler düzenlenecek.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yürütülecek çalışmalarla öğrencilerin milli, manevi ve kültürel değerlerle bütünleşmiş, birlik ve beraberlik bilinci yüksek bireyler olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
SPOR
Fenerbahçe’den bayrak mesajı: Stat kırmızı-beyaza bürünecek
21 Ocak, 19:01
