Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Okullar Türk bayraklarıyla donatılacak

Okullarda 2-6 Şubat tarihleri arasında bayrak sevgisine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek. Türk bayrağının tarihi, milli ve manevi... 30.01.2026, Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 ile gönderilen yazı kapsamında okullarda Türk bayrağının tarihi, milli ve manevi değerlerine yönelik kapsamlı çalışmalar başlatıyor.Uygulama çerçevesinde okul binaları 2-6 Şubat tarihleri arasında Türk bayraklarıyla donatılacak; bayrak sevgisini konu alan resim, şiir, kompozisyon ve afiş yarışmalarıyla sergiler ve çeşitli sanatsal–kültürel etkinlikler düzenlenecek.Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yürütülecek çalışmalarla öğrencilerin milli, manevi ve kültürel değerlerle bütünleşmiş, birlik ve beraberlik bilinci yüksek bireyler olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.

