Fenerbahçe'den bayrak mesajı: Stat kırmızı-beyaza bürünecek

Fenerbahçe, Aston Villa takımıyla oynayacağı karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir organizasyona imza atıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, yarın sahasında İngiliz ekibi Aston Villa'yla karşılaşacak.Son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulüp, tribünlerdeki taraftarlarına 50 binden fazla Türk bayrağı dağıtacak. TRT Spor'un haberine göre; bayrakların taraftarlara dağıtılmasıyla birlikte stadyumda görsel bir şölen oluşturulması hedefleniyor. Fenerbahçe yönetimi, bu organizasyonla hem birlik ve beraberlik mesajı vermeyi hem de takıma güçlü bir tribün desteği sağlamayı amaçlıyor.

