Fenerbahçe’den bayrak mesajı: Stat kırmızı-beyaza bürünecek
Fenerbahçe’den bayrak mesajı: Stat kırmızı-beyaza bürünecek
Fenerbahçe, Aston Villa takımıyla oynayacağı karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir organizasyona imza atıyor. Sarı-lacivertli kulüp, maç günü stadyumu...
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, yarın sahasında İngiliz ekibi Aston Villa'yla karşılaşacak.Son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulüp, tribünlerdeki taraftarlarına 50 binden fazla Türk bayrağı dağıtacak. TRT Spor'un haberine göre; bayrakların taraftarlara dağıtılmasıyla birlikte stadyumda görsel bir şölen oluşturulması hedefleniyor. Fenerbahçe yönetimi, bu organizasyonla hem birlik ve beraberlik mesajı vermeyi hem de takıma güçlü bir tribün desteği sağlamayı amaçlıyor.
