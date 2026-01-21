Türkiye
Fenerbahçe’den bayrak mesajı: Stat kırmızı-beyaza bürünecek
Fenerbahçe’den bayrak mesajı: Stat kırmızı-beyaza bürünecek
Fenerbahçe, Aston Villa takımıyla oynayacağı karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir organizasyona imza atıyor. Sarı-lacivertli kulüp, maç günü stadyumu... 21.01.2026
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, yarın sahasında İngiliz ekibi Aston Villa'yla karşılaşacak.Son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulüp, tribünlerdeki taraftarlarına 50 binden fazla Türk bayrağı dağıtacak. TRT Spor'un haberine göre; bayrakların taraftarlara dağıtılmasıyla birlikte stadyumda görsel bir şölen oluşturulması hedefleniyor. Fenerbahçe yönetimi, bu organizasyonla hem birlik ve beraberlik mesajı vermeyi hem de takıma güçlü bir tribün desteği sağlamayı amaçlıyor.
Fenerbahçe’den bayrak mesajı: Stat kırmızı-beyaza bürünecek

19:01 21.01.2026
© AAFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
© AA
Fenerbahçe, Aston Villa takımıyla oynayacağı karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir organizasyona imza atıyor. Sarı-lacivertli kulüp, maç günü stadyumu kırmızı-beyaz renklerle donatacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, yarın sahasında İngiliz ekibi Aston Villa'yla karşılaşacak.
Son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulüp, tribünlerdeki taraftarlarına 50 binden fazla Türk bayrağı dağıtacak. TRT Spor'un haberine göre; bayrakların taraftarlara dağıtılmasıyla birlikte stadyumda görsel bir şölen oluşturulması hedefleniyor.
Fenerbahçe yönetimi, bu organizasyonla hem birlik ve beraberlik mesajı vermeyi hem de takıma güçlü bir tribün desteği sağlamayı amaçlıyor.
Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıktı
