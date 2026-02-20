Rusya'nın yeni Türkiye Büyükelçisi Verşinin oldu
10:19 20.02.2026 (güncellendi: 10:38 20.02.2026)
© Sputnik / Anastasiya PetrovaRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rusya'nın yeni Türkiye Büyükelçisi olarak atandı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'in görevden alınarak Türkiye Büyükelçisi olarak görevlendirilmesini öngören kararnameyi imzaladı.
Putin'in imzasıyla Verşinin, görev süresi dolarak Ankara'dan ayrılan eski Büyükelçi Aleksey Yerhov'dan görevi devralacak isim oldu. Yerhov, 2017-2025 yıllarında 8 yıl boyunca Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmış ve Rus-Türk ilişkilerinin gelişmesine önemli katkılar sunmuştu.
Verşinin Ortadoğu'da çözüm arayışlarında öne çıkan isimlerden
2005-2018 yıllarında Rusya Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Dairesi Direktörlüğü yapan Verşinin, Ortadoğu Dörtlüsü (ABD, AB, BM ve Rusya) dahilinde Rusya'nın temsilciliğini de yaptı.
2013 yılıyla birlikte Suriye krizinin çözümüne yönelik diplomatik temaslarda Rusya'yı temsil eden isimler arasında yer almaya başlayan Verşinin, Astana, Cenevre ve Viyana'da Suriyeli taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmelerde de aktif rol üstlendi.
Verşinin, Mart 2018'den bu yana Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.
