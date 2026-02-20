https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/rusyanin-yeni-turkiye-buyukelcisi-versinin-oldu-1103656091.html

Rusya'nın yeni Türkiye Büyükelçisi Verşinin oldu

Rusya'nın yeni Türkiye Büyükelçisi Verşinin oldu

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rusya'nın yeni Türkiye Büyükelçisi olarak atandı 20.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-20T10:19+0300

2026-02-20T10:19+0300

2026-02-20T10:38+0300

dünya

türkiye

sergey verşinin

rusya

büyükelçi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1b/1094022313_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_dcfb134fa85358b41c87bdd17d3f1dad.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'in görevden alınarak Türkiye Büyükelçisi olarak görevlendirilmesini öngören kararnameyi imzaladı.Putin'in imzasıyla Verşinin, görev süresi dolarak Ankara'dan ayrılan eski Büyükelçi Aleksey Yerhov'dan görevi devralacak isim oldu. Yerhov, 2017-2025 yıllarında 8 yıl boyunca Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmış ve Rus-Türk ilişkilerinin gelişmesine önemli katkılar sunmuştu.Verşinin Ortadoğu'da çözüm arayışlarında öne çıkan isimlerden2005-2018 yıllarında Rusya Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Dairesi Direktörlüğü yapan Verşinin, Ortadoğu Dörtlüsü (ABD, AB, BM ve Rusya) dahilinde Rusya'nın temsilciliğini de yaptı.2013 yılıyla birlikte Suriye krizinin çözümüne yönelik diplomatik temaslarda Rusya'yı temsil eden isimler arasında yer almaya başlayan Verşinin, Astana, Cenevre ve Viyana'da Suriyeli taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmelerde de aktif rol üstlendi.Verşinin, Mart 2018'den bu yana Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/fidan-gazzenin-yeniden-insasi-ve-guvenligi-icin-her-turlu-katkiya-haziriz-1103648692.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, sergey verşinin, rusya, büyükelçi