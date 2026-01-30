https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/kubadan-abdye-petrol-tepkisi-halkimiza-asiri-yasam-kosullari-dayatmak-istiyorlar-1103142249.html
Küba'dan ABD'ye petrol tepkisi: 'Halkımıza aşırı yaşam koşulları dayatmak istiyorlar'
Küba’dan ABD’ye petrol tepkisi: ‘Halkımıza aşırı yaşam koşulları dayatmak istiyorlar’
Küba Dışişleri Bakanı Parrilla, ABD'nin petrol tedarikini engelleyerek Küba halkına aşırı yaşam kuralları dayatmaya çalıştığını belirtti.
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla, ABD Başkanı Donald Trump’ın Küba'ya petrol tedarik eden ülkelerden yapılan ithalata ek gümrük vergileri uygulama kararını değerlendirdi.Parrilla, sosyal medya platformu X paylaşımında, “ABD’nin Küba'ya yönelik yeni gerilimi tırmandırma girişimini en güçlü şekilde kınıyoruz. Şimdi de ülkemize yakıt tedarikini tamamen engellemeyi öneriyorlar” diye yazdı.Küba'ya ve halkına yönelik yapılan bu “vahşi saldırıyı” tüm dünyaya ilan ettiklerini dile getiren Kübalı diplomat, ülke halkının, 65 yılı aşkın süredir uygulanan en uzun ve en acımasız ekonomik abluka altında tutulduğunu anımsatarak, “Şimdi de aşırı yaşam koşullarının dayatılması tehdidiyle karşı karşıya” ifadesini kullandı.Washington’un bu adımları haklı göstermek amacıyla “yalanlar listesine” başvurarak Havana’yı aslında olmadığı bir tehdit kaynağı olarak gösterdiğinin altını çizen Parrilla, bölgedeki barış, güvenlik ve istikrara yönelik tek gerçek tehdidin, ABD'nin Latin Amerika ülkelerine yönelik politikası olduğunu savunarak şunu ekledi:Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Küba'ya petrol satan veya tedarik eden ülkelerden gelen mallara ithalat vergisi uygulamasına izin veren bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı ve ayrıca Havana'dan kaynaklandığı iddia edilen ulusal güvenlik tehdidini gerekçe göstererek acil durum ilan etmişti.
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla, ABD Başkanı Donald Trump’ın Küba'ya petrol tedarik eden ülkelerden yapılan ithalata ek gümrük vergileri uygulama kararını değerlendirdi.
Parrilla, sosyal medya platformu X paylaşımında, “ABD’nin Küba'ya yönelik yeni gerilimi tırmandırma girişimini en güçlü şekilde kınıyoruz. Şimdi de ülkemize yakıt tedarikini tamamen engellemeyi öneriyorlar” diye yazdı.
Küba'ya ve halkına yönelik yapılan bu “vahşi saldırıyı” tüm dünyaya ilan ettiklerini dile getiren Kübalı diplomat, ülke halkının, 65 yılı aşkın süredir uygulanan en uzun ve en acımasız ekonomik abluka altında tutulduğunu anımsatarak, “Şimdi de aşırı yaşam koşullarının dayatılması tehdidiyle karşı karşıya” ifadesini kullandı.
Washington’un bu adımları haklı göstermek amacıyla “yalanlar listesine” başvurarak Havana’yı aslında olmadığı bir tehdit kaynağı olarak gösterdiğinin altını çizen Parrilla, bölgedeki barış, güvenlik ve istikrara yönelik tek gerçek tehdidin, ABD'nin Latin Amerika ülkelerine yönelik politikası olduğunu savunarak şunu ekledi:
ABD, Küba'ya karşı uyguladığı ve herkes tarafından kınanan abluka politikasına diğer ülkeleri de katılmaya zorlamak için şantaj ve baskıya başvuruyor ve reddetmeleri halinde tüm serbest ticaret normlarını ihlal eden keyfi ve haksız gümrük vergileri uygulamakla tehdit ediyor.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump
, Küba'ya petrol satan veya tedarik eden ülkelerden gelen mallara ithalat vergisi uygulamasına izin veren bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı ve ayrıca Havana'dan kaynaklandığı iddia edilen ulusal güvenlik tehdidini gerekçe göstererek acil durum ilan etmişti
