https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/kubadan-abdye-petrol-tepkisi-halkimiza-asiri-yasam-kosullari-dayatmak-istiyorlar-1103142249.html

Küba’dan ABD’ye petrol tepkisi: ‘Halkımıza aşırı yaşam koşulları dayatmak istiyorlar’

Küba’dan ABD’ye petrol tepkisi: ‘Halkımıza aşırı yaşam koşulları dayatmak istiyorlar’

Sputnik Türkiye

Küba Dışişleri Bakanı Parrilla, ABD’nin petrol tedarikini engelleyerek Küba halkına aşırı yaşam kuralları dayatmaya çalıştığını belirtti. 30.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-30T11:14+0300

2026-01-30T11:14+0300

2026-01-30T11:18+0300

dünya

küba

bruno rodriguez parrilla

abd

donald trump

petrol

gümrük vergileri

trump gümrük vergileri listesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/1d/1049339078_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_83d8a370b6580fbd95e334a6145c0e5a.jpg

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla, ABD Başkanı Donald Trump’ın Küba'ya petrol tedarik eden ülkelerden yapılan ithalata ek gümrük vergileri uygulama kararını değerlendirdi.Parrilla, sosyal medya platformu X paylaşımında, “ABD’nin Küba'ya yönelik yeni gerilimi tırmandırma girişimini en güçlü şekilde kınıyoruz. Şimdi de ülkemize yakıt tedarikini tamamen engellemeyi öneriyorlar” diye yazdı.Küba'ya ve halkına yönelik yapılan bu “vahşi saldırıyı” tüm dünyaya ilan ettiklerini dile getiren Kübalı diplomat, ülke halkının, 65 yılı aşkın süredir uygulanan en uzun ve en acımasız ekonomik abluka altında tutulduğunu anımsatarak, “Şimdi de aşırı yaşam koşullarının dayatılması tehdidiyle karşı karşıya” ifadesini kullandı.Washington’un bu adımları haklı göstermek amacıyla “yalanlar listesine” başvurarak Havana’yı aslında olmadığı bir tehdit kaynağı olarak gösterdiğinin altını çizen Parrilla, bölgedeki barış, güvenlik ve istikrara yönelik tek gerçek tehdidin, ABD'nin Latin Amerika ülkelerine yönelik politikası olduğunu savunarak şunu ekledi:Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Küba'ya petrol satan veya tedarik eden ülkelerden gelen mallara ithalat vergisi uygulamasına izin veren bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı ve ayrıca Havana'dan kaynaklandığı iddia edilen ulusal güvenlik tehdidini gerekçe göstererek acil durum ilan etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/abdde-federal-hukumet-kapanmayla-karsi-karsiyaydi-anlasma-saglandi-1103141687.html

küba

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

küba, bruno rodriguez parrilla, abd, donald trump, petrol, gümrük vergileri, trump gümrük vergileri listesi