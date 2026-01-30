ABD Küba'ya petrol tedarik eden ülkelere gümrük vergisi uygulayacak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/abd-kubaya-petrol-tedarik-eden-ulkelere-gumruk-vergisi-uygulayacak-1103135502.html
Trump, Küba'ya petrol tedarik eden ülkelere gümrük vergisi uygulanmasına izin veren bir başkanlık kararnamesi imzaladı. 30.01.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Washington'ın Küba'ya petrol tedarik eden ülkelerden yapılan ithalata ek gümrük vergileri uygulayabileceği bir başkanlık kararnamesi imzaladı.Beyaz Saray tarafından yayınlanan başkanlık kararnamesinde, şu ifadeler yer aldı:
ABD Başkanı Donald Trump, Washington'ın Küba'ya petrol tedarik eden ülkelerden yapılan ithalata ek gümrük vergileri uygulayabileceği bir başkanlık kararnamesi imzaladı.
Beyaz Saray tarafından yayınlanan başkanlık kararnamesinde, şu ifadeler yer aldı:
Bu kararla ilan edilen ulusal acil durumla başa çıkmak için, aşağıda açıklandığı şekilde bir gümrük tarifesi sistemi kurulmasının gerekli ve uygun olduğuna karar verdim. Bu sistem kapsamında, Küba’ya doğrudan ya da dolaylı olarak petrol satan veya başka şekilde sağlayan herhangi bir yabancı ülkenin menşeli mallarının ithalatına ek bir ad valorem (değer esaslı) gümrük vergisi uygulanabilir