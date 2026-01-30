https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/abdde-federal-hukumet-kapanmayla-karsi-karsiyaydi-anlasma-saglandi-1103141687.html
ABD'de federal hükümet kapanmayla karşı karşıyaydı: 'Anlaşma sağlandı'
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'nde Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerin, federal hükümetin büyük bölümünün eylüle kadar finanse edilmesini öngören geçici... 30.01.2026, Sputnik Türkiye
ABD'de geçen yıl bütçe yetersizliği nedeniyle tarihin en uzun hükümet kapanmasının yaşandığı federal hükümetin yeniden kapanma ihtimali gündeme gelmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyelerinin, federal hükümetin büyük çoğunluğunun eylüle kadar finanse edilmesini sağlama konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.Hükümetin bir kez daha uzun süre kapanmasının “ülkenin yavaşlamasına yol açacağını” belirten Trump, bu riskin önüne geçmek için Kongre ile yoğun bir şekilde çalıştığını ifade etti. Varılan anlaşmanın, göçmen politikalarına yönelik uygulamalar nedeniyle tartışmaların merkezinde yer alan İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) fonlarının da geçici olarak uzatılmasını kapsadığını belirtti.Göçmen politikaları nedeniyle kapanma riski gündemdeydiGeçen yıl bütçe yetersizliği nedeniyle ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmalarından birinin yaşandığı ülkede, Ocak 2026 itibarıyla federal hükümetin yeniden kapanma ihtimali gündeme gelmişti.Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde federal kolluk kuvvetlerinin uygulamalarına yönelik tepkilerin artması, Kongre’deki Demokrat gruplar arasında İç Güvenlik Bakanlığının finansmanına dair endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Demokratların, DHS bütçesine onay vermeyebileceğine yönelik açıklamaları, federal hükümetin kısmi kapanma riskiyle karşı karşıya kalabileceği yorumlarına neden olmuştu.Bu gelişmeler öncesinde ABD Temsilciler Meclisi, Savunma, Çalışma, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Eğitim, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim ile İç Güvenlik bakanlıklarına finansman sağlayacak bütçe tasarılarını kabul etmişti.
