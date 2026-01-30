https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/doktorlar-dalamazsin-demisti-sahika-ercumen-dunya-rekoru-kiriyor-dalis-sporuna-nasil-basladi-en-1103130613.html

Doktorlar 'dalamazsın' demişti, Şahika Ercümen dünya rekoru kırıyor: Dalış sporuna nasıl başladı, en unutulmaz an neydi?

Doktorlar 'dalamazsın' demişti, Şahika Ercümen dünya rekoru kırıyor: Dalış sporuna nasıl başladı, en unutulmaz an neydi?

30.01.2026

Milli sporcu Şahika Ercümen, adını birçok kez dalış rekorları ile tarihe yazdırdı. Sputnik Türkiye'de Anlat Bakalım podcastine konuk olan Ercümen dalışa başlama hikayesinden dünya rekorlarına giden serüveni anlattı. Şahika Ercümen'den son dünya rekoru: 107 metreye indiSon olarak 17 Ekim 2025'te hem Cumhuriyet'in 102. yılına ithafen hem de 'Gazze Nefes Alsın' diyerek dalış gerçekleştiren milli sporcu değişken ağırlık paletsiz kategoride 107 metre derinliğe 3 dakika 21 saniyede inerek, kendi elinde bulunan 106 metre rekorunu geliştirmişti.Son rekor iki mesajla geldi: Cumhuriyet'in 102. yılı ve Gazze'ye 'nefes' mesajıErcümen son rekorun hem manevi açıdan hem de rekor olarak kendisi için ayrı bir anlamı olduğunu vurguladı:Gazze fikri nereden geldi?'Hatay depreminden sonra sporu bıraktım'Spora nasıl başladı?'Dünya rekoru için kapı kapı gezdim'Astım hastası Ercümen: Doktor bana 'dalamazsın' demiştiDalış nasıl gerçekleştiriliyor? Sporcu dışındaki ekibin görevi ne?Dalışta en katı kurallar neler? Hangi hareket diskalifiye sebebi?Suyun altında ne düşünüyor?Sudan çıkılan an: 'Kendinizde olmanız lazım'Son rekorda hakemin 'saat' isteği: 'Dokunma sakın'Suyun altında en unutulmaz an neydi?

