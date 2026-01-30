https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/doktorlar-dalamazsin-demisti-sahika-ercumen-dunya-rekoru-kiriyor-dalis-sporuna-nasil-basladi-en-1103130613.html
Doktorlar 'dalamazsın' demişti, Şahika Ercümen dünya rekoru kırıyor: Dalış sporuna nasıl başladı, en unutulmaz an neydi?
Son dünya rekorunu değişken ağırlık paletsiz kategoride 107 metre derinliğe 3 dakika 21 saniyede inerek kıran Şahika Ercümen, dalış anlarındaki en kritik... 30.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-30T15:17+0300
2026-01-30T15:17+0300
2026-01-30T15:18+0300
Milli sporcu Şahika Ercümen, adını birçok kez dalış rekorları ile tarihe yazdırdı. Sputnik Türkiye'de Anlat Bakalım podcastine konuk olan Ercümen dalışa başlama hikayesinden dünya rekorlarına giden serüveni anlattı. Şahika Ercümen'den son dünya rekoru: 107 metreye indiSon olarak 17 Ekim 2025'te hem Cumhuriyet'in 102. yılına ithafen hem de 'Gazze Nefes Alsın' diyerek dalış gerçekleştiren milli sporcu değişken ağırlık paletsiz kategoride 107 metre derinliğe 3 dakika 21 saniyede inerek, kendi elinde bulunan 106 metre rekorunu geliştirmişti.Son rekor iki mesajla geldi: Cumhuriyet'in 102. yılı ve Gazze'ye 'nefes' mesajıErcümen son rekorun hem manevi açıdan hem de rekor olarak kendisi için ayrı bir anlamı olduğunu vurguladı:Gazze fikri nereden geldi?'Hatay depreminden sonra sporu bıraktım'Spora nasıl başladı?'Dünya rekoru için kapı kapı gezdim'Astım hastası Ercümen: Doktor bana 'dalamazsın' demiştiDalış nasıl gerçekleştiriliyor? Sporcu dışındaki ekibin görevi ne?Dalışta en katı kurallar neler? Hangi hareket diskalifiye sebebi?Suyun altında ne düşünüyor?Sudan çıkılan an: 'Kendinizde olmanız lazım'Son rekorda hakemin 'saat' isteği: 'Dokunma sakın'Suyun altında en unutulmaz an neydi?
gazze
Zeynep Gökalp
15:17 30.01.2026 (güncellendi: 15:18 30.01.2026)
Özel
Son dünya rekorunu değişken ağırlık paletsiz kategoride 107 metre derinliğe 3 dakika 21 saniyede inerek kıran Şahika Ercümen, dalış anlarındaki en kritik kuralları anlattı. Astım hastası olması sebebiyle doktorların 'dalamazsın' dediği Ercümen dünya rekorları kırma seviyesine nasıl geldi?
Milli sporcu Şahika Ercümen, adını birçok kez dalış rekorları ile tarihe yazdırdı. Sputnik Türkiye'de Anlat Bakalım podcastine konuk olan Ercümen dalışa başlama hikayesinden dünya rekorlarına giden serüveni anlattı.
Şahika Ercümen'den son dünya rekoru: 107 metreye indi
Son olarak 17 Ekim 2025'te hem Cumhuriyet'in 102. yılına ithafen hem de 'Gazze Nefes Alsın' diyerek dalış gerçekleştiren milli sporcu değişken ağırlık paletsiz kategoride 107 metre derinliğe 3 dakika 21 saniyede inerek, kendi elinde bulunan 106 metre rekorunu geliştirmişti.
Son rekor iki mesajla geldi: Cumhuriyet'in 102. yılı ve Gazze'ye 'nefes' mesajı
Ercümen son rekorun hem manevi açıdan hem de rekor olarak kendisi için ayrı bir anlamı olduğunu vurguladı:
Dünya şampiyonasında yarışıyordum. En son 106 metreyle dünya rekorunu kırmıştık. Ben bunu geçmek istiyordum 2 senedir. Bu derin denemeleri çok yapma fırsatımız olmamıştı ama 2 sene sonra bu rekoru kırabilecek güçte hissettik kendimizi ve dalış denemesi yapmaya karar verdik.
Gazze fikri nereden geldi?
Bundan 11 sene önce Gazze'deki süreç başladı ve çok üzülmüştük. Gazze'nin yanında olduğumuzu hissetmesini istedik. 11 senede çok bir değişim olmadı. Bu dünya rekoru ile dünyaya mesaj verebilme şansımız varsa bununla vermek istedik. Dünya rekorundan sonra yanlarında olduğumuzu hissettirebilmek ve küçük de olsa nefes olabilmek istedik.
'Hatay depreminden sonra sporu bıraktım'
Hatay depremi döneminde sporu bırakmak zorunda kaldım psikolojim el vermedi ne yarışma ne antrenman düşünebildim. Sadece destek olmaya çalışıyordum Hatay'da. Sonra o bölgenin de dalışa ne kadar uygun olduğunu düşündüm. Sonra da o bölgede dalış yapmak ve katkı sağlamak istedim ki bölgede dalgalara rağmen. 100 gence eğitim bursu oluşturmaya çalıştık, onların da eğitimleri sürüyor.
Benim hikayem enteresan. Astım hastasıydım okula geç başladım pek çok şeyden geri kalıyordum hastalığımdan dolayı. Biz sürekli doktorlardaydık. Okul gezisi sırasında şans eseri dalanları gördüm, dalışı ilk kez deneyimledim. İlk kez maske taktım. Bir şekilde kaderle yol kesişti ve ben sualtı sporuna başladım. Üniversite eğitiminden sonra derin dalışa başladım
'Dünya rekoru için kapı kapı gezdim'
Milli takıma seçilmiştim o dönem. Diyetisyenliği çok istiyordum o dönem ama Ankara'da havuz imkanı ve milli sporcuların da olması ile motive oldum. Hem okula gidip hem de antrenman yaptım. Üniversite bitince ben dünya rekoru kırma seviyesindeyim dedim. Dünya rekoru için kapı kapı gezmeye başladım başta destek bulamadım. Bir şekilde kendi imkanlarımla ve katıldığım bazı programların desteği ile ilk rekor denemesini yapabildik. Ailemden gizli gizli başlamıştım. Çok korkmuştum ya göndermezlerse diye. Sağlığıma da o kadar iyi geldi ki. Nefes alabildiğimi hissettiğim için devam ettim.
Astım hastası Ercümen: Doktor bana 'dalamazsın' demişti
Son yıllarda yüzmenin astım için en iyi sporlardan biri ortaya çıktı. Doktor bana 'dalamazsın' demişti. Tüplü dalış önerilmeyebilir belki. Ama bizim yaptığımız akciğer kuvveti ve solunum kaslarına bağlı ve çok güçlendiriyor. Ben nefesi nasıl kullanmam gerektiğini anladım
Dalış nasıl gerçekleştiriliyor? Sporcu dışındaki ekibin görevi ne?
Kocaman bir ekip oluyor, suda sizin güvenliğinizi sağlıyor. Ben yüzeye çıkarken son 20 metre bana eşlik ediyorlar. Dalgıçlar yalnız dalmamalı. Teknenin üzerinde vinç, dünya rekorunda hakemler, doping hakemleri oluyor. En az 15-20 kişi. Hepsinin görevi çok hayati. Ne kadar tek başıma görünsem de herkesin çok önemli bir görevi var.
Dalışta en katı kurallar neler? Hangi hareket diskalifiye sebebi?
Dalışa girmeden 3 dakikanız var ama hakem 'top time' demeden dalışa başlayamıyorsunuz. Hakem size 'top time' dediği an dalmaya başlayabilirsiniz. Ama nefes hemen olmuyor 20 saniye gerekli. Top time dedikten sonra 30 saniye süreniz var. 25. saniyeden sonra tek tek sayılıyor ama 30 saniye dediği an dalmış olmalısınız yoksa diskalifiye oluyorsunuz. Bu dalışta hakem 28 dedi, ben o ara daldım 2 saniye geç kalsam diskalifiye olacaktık.
Suyun altında ne düşünüyor?
Ana odaklanıyorum. Zihin bir sürü oyun oynuyor, duygular bizi çok yönlendiriyor, anksiyete stres. İşime konsantre oluyorum. O an dalışta kulağımı eşitlemeye çalışıyorum, yaptığım işe, ana odaklanmaya çalışıyorum.
Sudan çıkılan an: 'Kendinizde olmanız lazım'
Çıkış dalışın en kritik yeri. Son 10 metre en riskli alan çünkü oksijen çok azalıyor. Hafif baygınlık riski var. Orada kendinizde olmanız lazım. Çıkar çıkmaz 'okey' işaretini yapmak için 20 saniye var. Örneğin hafif başınız suya değdi, yine diskalifiye olursunuz. Ben dünya şampiyonasında bir kez nefes almayı unuttum va başımın arkası suya değdi, diskalifiye olmuştum. 15-20 saniye ölüm sessizliği oluyor. Oradaki enzor bekleyiş işte.
Son rekorda hakemin 'saat' isteği: 'Dokunma sakın'
Normalde sudan çıktığınızda bir süre kimsenin size dokunmaması lazım. Kendiniz hakemi bekliyorsunuz. Ama hakem bu kez 'saati görmek istiyorum' demiş, arkadaş da kolumdan saati almaya geldi. Ben de çok korktum 'dokunma sakın' diye uyardım. Dalışın en korkunç anı oydu ama ilk kez hakem bunu görmek istemişti, enteresan bir deneyimdi.
Suyun altında en unutulmaz an neydi?
Deniz canlıları ile yaptığım dalışlar benim için en unutulmazlarıydı rekorları bir kenara koyarsak. Çünkü su onların habitatı. Yunus ile karşılaşmak benim için bambaşka tecrübeydi. Biz yunuslara benzemeye çalışıyoruz, onların derisi gibi kıyafetler giymeye çalışıyoruz.