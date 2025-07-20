https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/satranc-tarihine-gecen-ediz-gurel-en-zorlandigim-mac-magnus-carlsen-ile-olandi-mucadele-ettigim-sey-1098007950.html

Satranç tarihine geçen Ediz Gürel: En zorlandığım maç Magnus Carlsen ile olandı, mücadele ettiğim şey kendi heyecanımdı

Satranç tarihine geçen Ediz Gürel: En zorlandığım maç Magnus Carlsen ile olandı, mücadele ettiğim şey kendi heyecanımdı

Sputnik Türkiye

Satranç sporcusu Ediz Gürel, 20 Temmuz Dünya Satranç Günü'nde hem yeni hedeflerini hem de nasıl bir çalışma disiplini ile ilgilendiğini anlattı. Gürel, "En... 20.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-20T09:56+0300

2025-07-20T09:56+0300

2025-07-20T09:56+0300

yaşam

ediz gürel

magnus carlsen

i̇lkokul

gm

türkiye

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Bugün 20 Temmuz Dünya Satranç Günü. Türkiye'de satranç denilince akla gelen en genç isimlerden biri; henüz 16 yaşında Büyük Usta (GM) ünvanını kazanan ve Türkiye'de bu ünvanı elde eden en genç sporcu olan Ediz Gürel. Sputnik Türkiye'ye konuşan satranç sporcusu Ediz Gürel, en unutamadığı maçta nasıl bir antrenman programı olduğuna dair tüm merak edilenleri anlattı.'Satrancı sevdiren şey fiziksel koşula değil hesap gücüne dayanması'16 yaşında Büyük Usta (GM) ünvanını kazanan ve satranç tarihinin en iyi oyuncusu olarak gösterilen Norveçli Magnus Carlsen ile aynı masaya oturan Ediz Gürel satranca nasıl başladı?Satranç Ediz Gürel'e neler kattı?'Kamp antrenmanı sabah 10'dan akşam 10'a kadar sürüyor''Oyunda en keyifli zaman oyunun ortası''En çok Magnus Carlsen ile oynadığım maçta zorlandım'Ediz Gürel'e en zorlandığı maçı da sorduk:Ediz Gürel'e sorduk: 'Kaybettiğin ama sana çok şey öğreten bir maç oldu mu?'Okul ve satranç nasıl birlikte yürüyor?Ediz Gürel bir yandan satranç turnuvalarına katılırken, diğer yandan da fen lisesindeki eğitimine devam ediyor. Peki ikisi de disiplin isteyen eğitim ve satranç nasıl beraber yürüyor?'Satranç turnuvaları tatil gibi düşünülüyor ama durum hiç de öyle değil'Satranç dışında masa tenisi, fırsat buldukça kayakEn büyük destek aileden'Magnus Carlsen’i örnek alıyorum''Yeni hedef 2700 barajını geçmek'20 Temmuz Dünya Satranç Günü: Çocuklar neden satranca yönelmeli?20 Temmuz Dünya Satranç Günü'nde, bu yola çıkmaya heveslenenler için de Ediz Gürel'e 'Çocuklar neden satranca yönelmeli?' diye sorduk. Gürel satrancın hangi bakımdan faydalı olduğunu şu sözlerle anlattı:'Taşların büyülü dünyasında hesap yapmayı seviyorsanız satranç en eğlenceli spor''Satranç bir virüs gibidir''Rakibin şahını devirdiğin anın mutluluğunu sana başka hiçbir şey veremez'Gürel, 'Satrancı hiç bilmeyen birine, tek cümleyle neden başlaması gerektiğini nasıl anlatırsın?' sorusuna ise "Kendi kurduğun stratejik plan ve tamamen kendine ait hesaplarınla rakibin şahını devirdiğin anın mutluluğunu sana başka hiçbir şey veremez." diyerek yanıt verdi.'Satrançta başarılı olmak istiyorsanız nelerden vazgeçebileceğinizi iyi hesaplayın'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/16-yasindaki-ediz-gurele-buyuk-usta-unvani-nasil-geldi-milyon-farkli-olasilik-tek-hamle-1088777948.html

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